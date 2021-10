Non è la prima volta che un nome tristemente noto per via della cronaca finisce per essere travolto dalle polemiche. Questa volta è toccato ad Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa e di Antonio. Non è la prima volta che la giovane sbarca in tv ma se fino a questo momento la sua presenza era legata ad interviste e incontri legati al caso della madre, adesso è successo per un tutorial in onda a Detto Fatto.

Come fa notare Il Fatto Quotidiano, il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero ha accolto la richiesta di Alessia Logli disperata per i suoi capelli e alla ricerca di un nuovo look: “Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad accorciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare a casa, capitano sempre uscite dell’ultimo minuto e non so mai che cosa fare. Confido nel vostro aiuto”.

Nessun riferimento al suo cognome nel video e nemmeno nella presentazione ma al suo arrivo in studio da Bianca Guaccero, in molti hanno capito. A quel punto il tutor Davide Cichello ha realizzato per lei un half-bun e in dieci minuti ha risistemato la sua acconciatura.

Chi la segue sui social (ha oltre 15mila follower) sa bene che Alessia Logli strizza l’occhio da tempo al mondo della moda, dello spettacolo e degli influencer. La figlia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa da Gello San Giuliano Terme ormai dieci anni fa, e di Antonio, condannato a 20 anni per il suo omicidio, è già arrivata in finale al concorso “Miss Grand Prix”.

Nonostante l’omissione del suo cognome da parte della trasmissione pomeridiana di Rai2, le polemiche non sono mancate specie quando il suo cognome è venuto a galla sui social e sul Fatto Quotidiano. L’esposizione mediatica quindi, volente o nolente, c’è stata con tutto quello che questo significa. La commistione tra televisione e cronaca continua e sono molti coloro che la danno già come concorrente di un reality prossimamente.