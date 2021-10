Si potrà beneficiare di alert automatici quando non funziona Instagram: una nuova funzione ufficiale è stata prevista nel caso di problemi con il social per immagini. In effetti, di certo anche a causa dei recenti down globali delle piattaforme di Mark Zuckerberg, gli sviluppatori stanno provando a mettere in campo i tool più adatti per cercare di arrecare il minor danno possibile ai propri utenti.

Cosa accade quando non funziona Instagram attualmente?

In caso di down, la maggior parte delle volte ora gli iscritti alla piattaforma non possono accedere al loro profilo e visualizzano una schermata bianca senza informazioni. Spesso accade dunque che l’utente si ritrovi a non comprendere il reale motivo delle difficoltà, credendo anche in un’anomalia al suo servizio di connessione di rete.

Gli esperti hanno messo in campo ora un nuovo strumento: esattamente come evidenziato nell’immagine di apertura articolo, gli utenti vedranno comparire un messaggio ufficiale che li avviserà dei problemi in corso. Selezionando l’alert saranno visibili anche i dettagli relativi alle difficoltà in atto, magari anche una previsione relativa ai tempi per il ritorno alla normalità.

Il test della funzione è partito negli Stati Uniti in questo mese di ottobre per il primo numero di utenti e continuerà ad interessare sempre più persone. Per l’arrivo della stessa novità anche in altri paesi, compresa l’Italia, non ci sono ancora dettagli ufficiali. Possiamo prevedere tuttavia che se la sperimentazione andrà a buon fine, il rilascio della feature potrebbe proseguire globalmente (magari) nel corso del 2022.

Stato dell’account

Oltre all’alert attivo nel momento in cui non funziona Instagram, non va dimenticato che sul social è stata di recente introdotta ai primi utenti anche la funzione “Stato dell’account”. Questa consente agli iscritti di verificare lo stato del proprio profilo, se a rischio ban e sospensione per qualche comportamento o contenuto. Anche questa novità aiuterà molti ad utilizzare la piattaforma pure in maniera più corretta.