Rosa Diletti Rossi è Lady Corleone. Su Canale5 è in arrivo una nuova fiction che tornerà forse nelle stesse location che per anni hanno fatto da sfondo alle disavventure di Rosy Abate. Questa volta, però, il volto non sarà quello di Giulia Michelini bensì quello di Rosa Diletti Rossi che avrà l’arduo compito di fare dei passi che forse il pubblico non apprezzerà fino in fondo proprio per via del fantasma della Abate che aleggia su Canale5.

Rosa Diletta Rossi sarà la protagonista di Lady Corleone, la fiction Taodue di cui Pietro Valsecchi ha parlato a Il Fatto Quotidiano. Lui stesso ha confermato che Rosy Abate è ormai un capitolo chiuso e chi si aspettava un altro capitolo della fiction o un sequel legato a suo figlio si sbagliava e di grosso. Dall’altra parte, ha spiegato di aver pensato a Lady Corleone ormai due anni fa, una fiction che sarà realizzata in collaborazione con la Clemart.

Al momento non ci sono però indiscrezioni riguardo alla fiction, alla trama e a quello che porterà Rosa Diletti Rossi a diventare Lady Corleone anche se lo stesso produttore ha rivelato di aver pensato a un totale di otto episodi e, quindi, a quattro prime risate. A tenere incollato al pubblico ci penserà la storia di una ragazza appassionata di moda ma cresciuta in una famiglia mafiosa trapiantata a Milano tra sfilate e sparatorie.

A quanto pare toccherà proprio alla protagonista districarsi in questi due mondi prendendo in mano le redini della famiglia quando arriverà il momento per scalare il vertice della Cupola mafiosa, distruggendo chiunque si metta sulla sua strada. Questo basterà per siglare un sicuro successo che seguirà le orme dell’amata Rosy Abate? Lo scopriremo solo il prossimo anno e non prima visto che al momento c’è solo la sceneggiatura di Lady Corleone.