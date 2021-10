Red Canzian diffamato da un ghostwriter. L’ex bassista dei Pooh è caduto vittima delle grinfie di Enrico Papi nella puntata di Scherzi A Parte andata in onda ieri, domenica 10 ottobre, con la complicità della figlia Chiara.

Red Canzian diffamato da un ghostwriter

Gli autori di Scherzi A Parte hanno voluto sfruttare il rapporto amorevole tra Red Canzian e sua figlia Chiara, per questo hanno ingaggiato quest’ultima come complice dello scherzo. Chiara ha ingaggiato un ghostwriter per scrivere un libro nel quale raccontare la sua vita accanto al celebre papà, tessendone le lodi con aneddoti divertenti e privati. Qualcosa, però, è andato storto.

“Papa, è successo un casino”, esordisce Chiara quando convoca suo padre per mostrargli il lavoro del ghostwriter. Quest’ultimo, assoldato da lei, dopo averle inoltrato le bozze da approvare ha modificato il contenuto del libro Red Canzian è Il Mio Papà – Quello Che Non Sapete Di Noi mescolando fatti veri a episodi totalmente inventati. Tra le pagine, infatti, emerge che l’artista è solito frequentare ragazze molto giovani e rubare l’elemosina in chiesa, motivo per cui gli sarebbe stato precluso l’ingresso. Addirittura, Red è molto attaccato al denaro e pretende di essere chiamato “mamma” dai figli. Inoltre è convinto che gli alieni esistano e che vadano pazzi per la sua musica.

Addirittura una volta Red Canzian avrebbe investito una signora fuori dal supermercato e non si sarebbe fermato a soccorrerla. “Tro**te”, “Stro**ate”, dice il bassista travolto da queste bugie. Per questo decide di telefonare al suo avvocato.

L’arrivo del responsabile

Ad un certo punto arriva l’autore di quelle menzogne, e spiega a Red Canzian che senza quelle bugie il libro non avrebbe un mercato. Chiara gli propone di ritirarlo in cambio di 20mila euro, e ovviamente Canzian non ci sta. Quando la discussione inizia ad accendersi il ghostwriter sfodera un segnalibro con la scritta Scherzi A Parte, e sono risate liberatorie.