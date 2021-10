Il colosso di Seul presenterà il Samsung Galaxy S22 nel febbraio 2022, anche se la maggior parte delle funzionalità sono già trapelate. Come riportato da ‘SamMobile‘, qualche settimana fa si diceva che l’azienda sudcoreana potrebbe finalmente migliorare la velocità di ricarica sui dispositivi di punto del prossimo anno e che i Samsung Galaxy S22+ e S22 Ultra avranno il supporto alla ricarica rapida a 45W, anche se un nuovo rapporto indica diversamente (seppur non bisogni esultare prima del tempo).

Le varianti specifiche per la Cina dei Samsung Galaxy S22 (SM-S9010), S22+ (SM-S9060) e S22 Ultra (SM-S9080) hanno superato il processo di certificazione CCC, i cui dati rivelano che il colosso di Seul ha testato il caricabatterie EP-TA800 con tutti i suoi prossimi dispositivi. Parliamo di un alimentatore USB-C da 25W con supporto per USB PD e PPS (lo stesso fornito in bundle con molti smartphone e tablet Galaxy di fascia media e alta).

Questo significa che la serie dei Samsung Galaxy S22 raggiungerà il picco massimo di ricarica rapida di 25W, similmente ai Samsung Galaxy S21? Non proprio. La certificazione CCC non include sempre il test di smartphone dotati dei caricabatterie più veloci, e le aziende come Samsung tendono ad utilizzare i normali caricabatterie con i dispositivi durante il processo di certificazione. Un esempio ci è dato dal Samsung Galaxy Tab S7, elencato con un alimentatore da 15W, ma in grado di supportare una ricarica rapida fino a 45W. Non è escluso che le voci siano sbagliate e che il produttore asiatico manterrà la ricarica rapida a 25W per la serie dei Samsung Galaxy S22 (cosa che solo il tempo potrà dirci). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.