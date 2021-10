Stanno per arrivare alcune interessanti novità, in questi giorni, per quanto riguarda i messaggi audio WhatsApp, considerando che di recente è trapelata in rete una nuova beta che potrebbe fare la differenza agli occhi degli utenti. Soprattutto per coloro che sono propensi ad inviare un certo numero di messaggi vocali nel corso di una giornata. Dunque, dopo aver dato uno sguardo generico alle prossime mosse da parte degli sviluppatori, come illustrato nella giornata di ieri, cerchiamo di capire cosa si stia muovendo sotto questo punto di vista.

Novità per gli audio WhatsApp con un aggiornamento in arrivo nel 2021

Come sempre, le anticipazioni di oggi sullo sviluppo relativo agli audio WhatsApp ci arriva direttamente da WABetaInfo, secondo cui tra non molto l’invio di messaggi del genere sarà molto più comodo e flessibile. Già, perché l’idea dello staff è quella di garantire l’opzione che consentirà di mettere in pausa i suddetti messaggi al momento della loro creazione. Gli upgrade di questi anni, nello specifico, hanno consentito di rimuoverli in fase di “produzione”, ma non di interromperli.

Inutile dire che questo plus si rivelerà molto utile soprattutto per chi tende ad inviare audio WhatsApp più lunghi. Attraverso un aggiornamento del genere, ad esempio, qualora dovesse esserci un’interferenza o un imprevisto quando sarete impegnati a mandare un vocale, eviterete di cancellare tutto. Con un tasto apposito, avrete la possibilità di mettere in pausa il messaggio, per poi riprendere e completare appena sarete nuovamente liberi. Una comodità non di poco conto per chi ricorre con maggiore frequenza a questa opzione di comunicazione.

Come sempre, è impossibile prevedere quando arriverà l’apposito aggiornamento incentrato sugli audio WhatsApp, ma è chiaro che l’apparizione nel programma beta indichi la volontà da parte degli sviluppatori di procedere nel più breve tempo possibile sotto questo punto di vista.