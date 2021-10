Jared Leto a Roma è stato coinvolto negli scontri No Green Pass. Ha documentato tutto sui social e condiviso con i fan il momento in cui si è trovato nel mezzo della manifestazione organizzata nella capitale contro l’introduzione del Green Pass.

Cantante e leader della band dei Thiry Seconds To Mars, Jared Leto a Roma si trovava in vacanza quando è stato coinvolto nei violenti scontri dei No Green Pass che hanno invaso le strade del centro storico capitolino.

Jared Leto ha documentato anche gli interventi delle forze dell’ordine, denunciando di essersi ritrovato suo malgrado testimone di lanci di lacrimogeni. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto per provare a placare le proteste e gestire il flusso di violenza che si è abbattuto sulla capitale nella giornata di sabato 9 ottobre.

“Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia. Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata”, le parole di Jared Leto sui social nel raccontare quanto aveva appena vissuto, riportate da alcune testate italiane.

Jared Leto non aveva idea di ciò che sarebbe successo in Italia proprio mentre lui si sarebbe recato a Roma per trascorrere qualche giorno di relax. Il suo sperato relax ha subito un forte scossone tra le vie del centro di Roma e ha costretto l’artista a tornare in hotel per sfuggire a ciò che stava accadendo sotto i suoi occhi.

Sui social, pagine seguite da milioni di persone in tutto il mondo, Jared Leto ha documentato i momenti cruciali degli scontri.