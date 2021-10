Il ritorno di Paul McCartney sullo scioglimento dei Beatles è ciclico, ma tutti siamo rimasti a quelle dichiarazioni rilasciate nel 1970. Era aprile e Macca, bassista, co-fondatore dei Fab Four e co-autore della maggior parte dei brani, dichiarò a Don Short del Daily Mirror che la storia dei Beatles era finita per sempre. Alla domanda: “Hai intenzione di registrare un nuovo album o un nuovo singolo con i Beatles?”, Paul McCartney rispose con un secco “no”.

Paul McCartney sullo scioglimento dei Beatles

Nelle ultime ore Paul McCartney ha rilasciato un’intervista per la BBC Radio 4 che il Guardian ha pubblicato in anteprima. L’originale uscirà il 23 ottobre. Ai microfoni di John Wilson Macca ha rivelato la causa scatenante dello scioglimento dei Beatles e ha puntato l’occhio di bue contro John Lennon, suo storico partner in crime nonché co-autore della maggior parte dei capolavori dei Fab Four.

Ecco le sue parole:

“Non sono io ad aver provocato lo scioglimento. Oh, no, no, no. Un giorno John è arrivato e ha detto che avrebbe lasciato i Beatles”.

Da quel momento si è trattato soltanto di un countdown. I Beatles sapevano, erano consapevoli che di lì a poco l’avventura sarebbe finita, ma si doveva “fingere la poesia” (chi ha intelligenza colga la citazione) per il beneficio del manager Allen Klein che avrebbe gestito la parte economica dello scioglimento. In poche parole, fu Klein a imporre il silenzio.

Perché Paul fu incolpato?

Secondo questa nuova versione di Paul, le colpe gli arrivarono addosso dopo aver portato i suoi ormai ex colleghi in tribunale con il semplice intento di affidare alla legge la soluzione delle loro controversie. “Alcuni anni dopo mi ringraziarono”, rivela Macca a John Wilson nel format This Cultural Life. Quella che per l’opinione pubblica era una colpa di Paul, era in realtà una responsabilità di John Lennon: “La gente vedeva questo, ho dovuto conviverci”.

Paul McCartney, sullo scioglimento dei Beatles, racconta sempre di aver sofferto: “Era la mia band, il mio lavoro, la mia vita”.