Esiste l’app TikTok per smart TV? Si possono vedere i brevi video della nota piattaforma social sui televisori di ultima generazioni dei più noti brand come LG, Samsung, Sony e non solo? Consci del grande successo della piattaforma, tanti produttori si stanno muovendo per concedere questa compatibilità ai clienti di tutto il mondo. Qualcosa è stato fatto in questa direzione, altro arriverà molto presto.

La grande novità LG

LG ha appena annunciato che renderà disponibile l’app TikTok su smart TV in questo mese di ottobre. L’unico aspetto che non ha ancora chiarito è per quali mercati sarà messo a disposizione lo strumento. Magari si partirà da territorio asiatico ma si procederà anche altrove. Intanto è chiaro che saranno i modelli 2020 e 2021 del brand a beneficiare del plus, dunque quelli con sistema operativo webOS 5.0 e webOS 6.0 a bordo. Non si negherà il supporto neanche agli apparecchi più datati: quelli del 2019, ad esempio, otterranno il tool nei prossimi mesi, se non entro fine 2021, già nei primi mesi del 2022.

TV Samsung, Android TV e Fire Stick

Esiste l’app TikTok per smart TV Samsung? Più in generale per le Android Tv e per la Fire Stick? L’applicazione sul televisore, per il momento, è alla portata solo di alcuni mercati. In particolare chi risiede nel Regno Unito, in Francia e in Germania beneficia appunto dell’utilizzo del social sul grande schermo di casa. Lo sviluppo, in ogni caso, dovrebbe essere garantito anche altrove, anche se per il momento non sono chiari i tempi per la disponibilità. Non abbiamo invece particolari riscontri per brand come Sony ad esempio o Philips.

Non c’è dubbio sul fatto che per il futuro l’app TikTok su smart TV sarà praticamente un must per qualsiasi produttore. Il social viaggia su 1 miliardo di utenti mensili e la sua popolarità non accenna a diminuire.