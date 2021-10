L’Italia guidata dal tecnico Roberto Mancini, ieri 10 ottobre, ha sconfitto per 2-1 il Belgio e si è aggiudicato il terzo posto della Nations League 2021. La sosta per le Nazionali, per il momento, è terminata e tutti i club sono pronti a scendere in campo per il prosieguo dei rispettivi campionati. Domenica prossima il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti sarà impegnato allo Stadio Maradona alle ore 18.00 contro l’ostico Torino di Juric. L’allenatore toscano avrà a disposizione tutti gli uomini, eccezion fatta per Ounas e Malcuit. Tuttavia, la vera novità che il tecnico azzurro sta preparando riguarda la variabile Dries Mertens.

Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante belga possiede un corredo di ben 135 gol messi a segno in otto anni nel Napoli. Un vero e proprio top scorer di sempre: Spalletti è rimasto affascinato dalle qualità del numero 14, sia in veste di leader all’interno dello spogliatoio che di attaccante. Ed ecco che l’allenatore ex Roma, Zenit ed Inter intende sfruttarlo in ben due ruoli: come prima punta (considerando anche che a gennaio Osimhen sarà impegnato per la Coppa d’Africa e quindi diventerà indispensabile) e come trequartista per farlo agire alle spalle del centravanti nigeriano.

La variabile Mertens rappresenta per Spalletti un’interessante novità così da rendere il club partenopeo sempre più imprevedibile in fase di attacco senza, ovviamente, andare a togliere l’equilibrio nelle due fasi che consente alla squadra di star anche ottenendo il primato di migliore difesa della Serie A con soli tre gol subiti fino ad oggi. Come riporta il noto quotidiano sportivo, il ‘folletto’ belga è rinfrancato e pronto a dare il suo contributo. Non vede l’ora di scendere in campo e di colpire i propri avversari a suon di assist e gol spettacolari, come lui è solito fare. Magari contro il Torino potremmo già vedere qualche novità.