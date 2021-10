La nuova serie di Emma Corrin dopo la brillante performance nei panni di Lady Diana sarà qualcosa di molto diverso dal royal drama di Netflix sulla Corona inglese. L’attrice sarà protagonista della miniserie di FX di genere crime/giallo, Retreat, nei panni di un’investigatrice diventata tale suo malgrado, quando tenta di risolvere un omicidio avvenuto in un luogo desolato.

La nuova serie di Emma Corrin arriva dopo l’unanime consenso di critica ottenuto dalla giovanissima artista, appena venticinquenne, per la sua sorprendente interpretazione della Principessa Diana Spencer nella quarta stagione della serie di Peter Morgan, che le è valso un Golden Globe ma non un Emmy (soffiatole dalla collega Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta II, dunque rimasto in casa The Crown).

La nuova serie di Emma Corrin sarà scritta e diretta dai creatori di The OA Brit Marling e Zal Batmanglij: il format è stato annunciato dal capo della programmazione originale di FX Gina Balian come “una storia ricca di suspense che aggiorna il classico genere del mistero con un nuovo personaggio audace per i nostri tempi“.

La nuova serie di Emma Corrin vedrà l’attrice nel ruolo principale di Darby Hart, “un nuovo tipo di detective al comando“: il suo personaggio è quello di un’investigatrice dilettante appartenente alla generazione Z, che si ritrova insieme ad altri 11 ospiti a partecipare a un ritiro in un luogo remoto e affascinante, invitati da un miliardario solitario. Quando uno degli altri ospiti viene trovato morto, Darby deve combattere per dimostrare che si è trattato di un omicidio, affrontando gli interessi contrapposti sul campo e prima che l’assassino faccia un’altra vittima. Una trama in stile Knives Out per la promessa inglese dal volto angelico e dagli occhi di ghiaccio, che prossimamente sarà anche protagonista di un film con Harry Styles.