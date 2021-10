Come ben sappiamo, l’uso dei social network da parte dei più giovani si sta rivelando una vera e propria situazione problematica, così lo staff di Instagram si è messo a lavoro su due nuove funzioni che dovrebbero entrare in supporto dei genitori e rendere loro più tranquilli quando i propri figli navigano su questa piattaforma (che ricordiamo consentire agli utenti di scattare foto, applicare filtri e condividerle via Internet). Certamente è quasi impensabile che debbano essere i social network a trovare soluzioni per far sì che gli utenti più piccoli utilizzino al meglio questo tipo di piattaforme, dato che il principale compito spetta ai genitori. In ogni caso, aiutare questi ultimi ad usare specifici strumenti per evitare abusi resta una cosa molto apprezzata.

Ecco che Nick Clegg, vice presidente degli affari globali di Facebook, nel corso di un programma della CNN, ha spiegato in prima persona che Instagram inserirà alcune nuove misure per separare i ragazzi adolescenti dai contenuti nocivi e invitare loro a ‘prendersi una pausa dalla piattaforma’. Tali dichiarazioni non sono giunte per caso, ma, a quanto pare, fanno parte delle misure che il servizio di rete sociale statunitense ha scelto di iniziare per placare le polemiche sollevate giorni fa successivamente alla diffusione dell’esito di uno studio secondo cui ‘Instagram sarebbe dannoso per una rilevante percentuale di adolescenti, in modo particolare di ragazze adolescenti’.

Nick Clegg ha, inoltre, spiegato che sarà inserito anche un sistema secondo cui, qualora venisse rilevato che un adolescente guarda lo stesso contenuto più e più volte e potrebbe trattarsi di un contenuto dannoso per la sua salute, verrà indirizzato ad altri contenuti. Il vice presidente, infine, ha avvisato che i lavori riguardanti il lancio della piattaforma Instagram Kids sono stati sospesi. Dunque, per il momento non ci resta che capire se tali misure di sicurezza saranno soddisfacenti per mitigare le polemiche sorte negli ultimi giorni.