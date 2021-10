In guardia dall’ultimo SMS per pacco sospeso e restituito al mittente. Non ultimo in ordine di importanza ma in quello cronologico, visto che messaggi di questo tipo non sono di certo mancati in tutto il 2021 soprattutto. Siamo al cospetto di un nuovo tentativo di phishing, o sarebbe più corretto dire smishing: il pericolo di raggiro è dunque proprio dietro l’angolo.

La nuova nota è quella riportata nell’immagine di apertura articolo. Così si presenta proprio il rinnovato SMS per pacco sospeso e a rischio di restituzione al mittente. Prima di tutto nel messaggio c’è un nome di persona che spesso non corrisponde al destinatario della nota ma che in molti, probabilmente, non notano. Poi si fa presente che una spedizione è stata bloccata nonostante la consegna prevista per oggi. Dunque parte la vera e propria trappola: la necessità di sbloccare la situazione perché altrimenti il prodotto in attesa di essere ricevuto tornerà indietro.

Come sempre e anche in questa occasione, il nuovo SMS per pacco sospeso farà breccia veramente su chi è in attesa di qualche consegna speciale in queste ore. L’invito a cliccare sul link ipertestuale del messaggio potrebbe sembrare innocuo ma nasconde proprio il pericolo concreto del tentativo di smishing: quello di fornire dati personali, come le credenziali di accesso a piattaforme e-commerce (in primis Amazon) ma anche quelli relativi alla propria carta di credito o debito.

Alla ricezione del nuovo messaggio truffa, l’unico comportamento corretto da mettere in pratica sarà quello di ignorare e anche cancellare la comunicazione. L’ideale sarebbe anche inserire il numero del mittente nella blacklist del telefono, anche se quest’ultimo probabilmente potrà essere sostituito in futuri tentativi di raggiro. Il recapito attuale ha prefisso “360” ma, come già detto, potrebbe cambiare nel tempo.