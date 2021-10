Un nuovo messaggio truffa in agguato camuffato da SMS Inbank sta giungendo su un numero notevole di smartphone degli italiani. L’istituto bancario subisce, esattamente come i suoi clienti e non, un rinnovato tentativo di raggiro, decisamente subdolo.

Il testo del falso messaggio Inbank è più o meno quello presente nell’immagine di apertura articolo. Questo perché il nuovo SMS si manifesta in diverse forme, una più insidiosa dell’altra. La solita comunicazione dal tono allarmistico avvisa il malcapitato di alcuni problemi legati al suo conto e dunque della necessità di sbloccare l’anomalia in corso. Naturalmente non c’è nulla di vero nella nota, per quanto la curiosità e soprattutto la preoccupazione spinga più di qualcuno a cliccare sul collegamento ipertestuale proposto dai frodatori.

Anche il nuovo SMS Inbank funziona come quelli a cui ci siamo abituati negli ultimi mesi con protagonista, suo malgrado, Intesa Sanpaolo. Il link già citato rimanda ad un sito fake nel quale sono richieste le credenziali di accesso alla banca appunto. Una volta fornite, purtroppo queste vengono utilizzate per autorizzare operazioni in modo illecito e senza che i clienti della banca ne siano consapevoli.

Visto il proliferare del nuovo SMS Inbank, lo stesso istituto ha messo in guardia tutti dal nuovo messaggio truffa che anticipa anche un secondo pericolo. Dopo la ricezione della nota si potrà anche essere contattati da un finto operatore. Quest’ultimo, sempre con inganno, spingerà il malcapitato di turno a fornire le proprie credenziali dell’home banking, se non ancora ottenute. Dunque Inbank sottolinea, ancora una volta, che nessuno e dunque neanche i veri dipendenti dell’istituto sono autorizzati a conoscere e richiedere i dati di sicurezza personali. Questi sono strettamente riservati e dovranno essere custoditi da occhi e orecchi indiscreti sempre. Non fa eccezione alcuna casistica o situazione particolare: ne va della tutela delle proprie finanze in ogni momento.