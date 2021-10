Il trailer di Narcos: Messico 3 è un’esplosiva corsa verso l’epilogo di questo fortunato spin-off che probabilmente ha eguagliato l’originale nel riscontro del pubblico ma ha mantenuto alta la bandiera della qualità di questo format, decisamente uno dei migliori tra gli originali di Netflix.

Il trailer di Narcos: Messico 3 regala un’anteprima ricca ed invitante su quello che sarà l’ultimo capitolo della saga, nata come prequel dell’originale e arrivata a raccontare gli anni Novanta dell’articolato sistema criminale del narcotraffico in Centro America.

Il trailer di Narcos: Messico 3 parte dalla competizione tra cartelli scatenata dall’arresto di Miguel Angel Felix Gallardo, il potente fondatore del cartello di Guadalajara e boss indiscusso del sistema del traffico di stupefacenti che lui stesso aveva creato e reso internazionale negli anni Ottanta. Nel finale della seconda stagione, in una scena ripresa dal nuovo trailer, era proprio lui a prefigurare all’agente della DEA Walt Breslin come sarebbero cambiati gli equilibri in Messico in sua assenza.

I protagonisti del trailer di Narcos: Messico 3 sono sostanzialmente due, pur nell’ambito di un racconto come sempre corale. Da un lato c’è Amado Carrillo Fuentes, il capo del cartello di Juarez, indicato dall’ormai destituito e incarcerato Gallardo come suo potenziale erede al vertice del narcotraffico messicano. Dall’altro c’è il rampante El Chapo, al secolo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, disposto a tutto pur di scalare le gerarchie e fondare la propria organizzazione criminale. II primo è convinto che il caos generato dal crollo dell’impero di Gallardo sia foriero di nuove opportunità. Il secondo non si farà scrupoli ad imbracciare le armi per affermare il predominio del cartello di Sinaloa sui concorrenti. Tra accordi, tradimenti, vendette e un’estenuante caccia ai narcos da parte dell’agenzia antidroga americana, la trama della nuova stagione arriverà ad incrociare l’era del colombiano Pablo Escobar, col ritorno nel cast del protagonista della serie originale Wagner Moura per un cameo, oltre che come regista di alcuni dei nuovi episodi.



















@Juan Rosas/NETFLIX © 2021

Il trailer di Narcos: Messico 3 ricorda infine l’appuntamento su Netflix per il 5 novembre, giorno del debutto dell’ultima stagione.