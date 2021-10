Arriva in rete il primo toto Sanremo 2022, un elenco di possibili papabili, e non si parla d’altro. Alcuni nomi sono puri desideri, altri forse un po’ più probabili ma è ancora preso per avere certezze sugli artisti effettivamente ammessi al Festival di Sanremo 2022.

Nell’articolo de Il Messaggero si parla dell’atteso ritorno di Vasco Rossi che effettivamente potrebbe essere ospite in una delle serate per presentare il nuovo disco di inediti in programma a novembre. Si parla anche della presenza di Jovanotti, che per il prossimo anno ha in programma un nuovo Jova Beach Party.

Se la possibile presenza di Tommaso Paradiso nel cast potrebbe non essere così surreale visto il suo recente addio alla band dei Thegiornalisti, un po’ meno probabile appare la presenza di Elisa in gara.

Tra i ritorni, spuntano nomi di veterani come Francesco Renga ma anche di Marco Masini e Giusy Ferreri. Poi si parla di Carmen Consoli, che ha però appena rilasciato un nuovo disco. Potrebbe tornare a Sanremo per aggiungere un nuovo inedito alla tracklist già nota e puntare su una repack ma intanto sarà in tour nei teatri.

Tra le quote rosa si parla di Simona Molinari e Dolcenera. E iniziano a girare anche le prime voci sulla co-conduzione. Potrebbe esserci anche una donna sul palco del prossimo Festival di Sanremo: si fa il nome di Anna Tatangelo.

La quota band potrebbe essere coperta da The Kolors e Zero Assoluto ma anche dai Boomdabash, nuovamente in solitaria o forse accompagnati da un altro artista. Si vocifera poi il ritorno di Paolo Jannacci e di Giovanni Caccamo ma anche il secondo tentativo di Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede.

Stando alle indiscrezioni, Fede si era già presentato nel 2021, ma non era stato scelto. Infine si accenna ad un gemellaggio tra Sanremo, voluto dal sindaco Alberto Biancheri, con la città di Torino che accoglierà la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.