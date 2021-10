I Bring Me The Horizon a Milano nel 2022 per un’unica data del tour europeo. La band di Oli Sykes ritorna in Italia dopo il concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) del 13 novembre 2018, e proprio la città meneghina ospiterà una delle tappe del Post Human: Survival Horror European Tour, il ciclo di concerti che prende il nome dall’ultimo EP uscito il 30 ottobre 2020.

Post Human: Survival Horror

Post Human: Survival Horror è l’ultimo EP dei Bring Me The Horizon pubblicato nel 2020, nonché il primo di una serie di 4 annunciati dalla band britannica sotto il nome di Post Human. Forte di singoli come Parasite Eve e Obey, ma anche Ludens, Post Human: Survival Horror è stato scritto interamente per fronteggiare la pandemia del Covid-19.

La tracklist comprende anche collaborazioni eccellenti, da Yungblud in Obey alle Babymetal in Kingslayer. C’è spazio anche per Amy Lee degli Evanescence in One Day the Only Butterflies Left Will Be in Your Chest as You March Towards Your Death e per i Nova Twins in 1×1.

L’ultimo disco dei Bring Me The Horizon è Amo (2019), concept album sull’amore fortemente influenzato dal synth-pop come fase sperimentale di Oli Sykes e soci. Negli anni la band britannica si è fatta spazio nella scena alternative metal internazionale, grazie alla componente elettronica sempre dominante e le influenze scream-o che avvicinano i BMTH sia al pubblico più giovane che ai veterani del metal.

I Bring Me The Horizon a Milano nel 2022

La data dei Bring Me The Horizon a Milano nel 2022 è programmata al 12 febbraio. Lo show si terrà presso il Lorenzini District. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 13 ottobre 2021.

La band di Oli Sykes, inoltre, condividerà il palco con gli A Day To Remember, il musicista Poorstacy e i Lorna Shore, death band dal New Jersey. L’ultimo singolo pubblicato dai Bring Me The Horizon è Die4U.