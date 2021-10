Il debutto di Grey’s Anatomy 17 su La7, in onda in chiaro in prima serata dopo l’anteprima su Fox nella scorsa stagione, è slittato a fine ottobre: inizialmente atteso lunedì 4, è rimandato invece al 25 ottobre.

La programmazione di Grey’s Anatomy 17 su La7, penultima stagione (finora) dello longevo medical drama di ABC, presidierà il lunedì della rete con tre episodi in prima serata a partire dalle 21.15.

Grey’s Anatomy 17 su La7 sarà in onda in prima visione in chiaro, con i 17 episodi che hanno raccontato l’emergenza Covid-19 in ospedale, con un focus sia sulle difficoltà di medici e operatori sanitari che sulla malattia stessa con la sua protagonista storica Meredith Grey in terapia intensiva. Un intenso e drammatico omaggio ai medici che hanno rischiato e talvolta perso le loro vite in corsia, ai malati che non ce l’hanno fatta, alla crisi sanitaria e sociale innescata dalla prima pandemia dell’era contemporanea. Tra gli altri temi trattati nel corso della stagione torna anche quello del razzismo sistemico denunciato dalle proteste di Black Lives Matter, già oggetto di episodi specifici in passato e stavolta calato nella realtà del movimento che ha riempito le piazze dopo l’omicidio di George Floyd.

Inoltre Grey’s Anatomy 17 su La7 permetterà al pubblico della tv generalista di assistere ai tanti ritorni che hanno arricchito il cast di questa stagione speciale: ex protagonisti come Patrick Dempsey e TR Knight, ma anche Eric Dane e Chyler Leigh, sono apparsi nei panni dei rispettivi personaggi defunti nel limbo onirico della protagonista Meredith Grey, rimasta tra la vita e la morte per l’intera stagione. Inoltre quest’edizione ha visto uscire di scena ben tre personaggi di principali, di cui uno in modo drammatico.

Grey’s Anatomy 17 su La7 parte lunedì 25 ottobre coi primi tre episodi in prima serata, dopo Otto e Mezzo: l’intera stagione è disponibile in Italia in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Disney+.