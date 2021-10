Abbiamo i primi riscontri più concreti sul Black Friday 2021 in arrivo su Amazon, in particolare con una pagina che potrebbe fare al caso nostro quando inizierà il tanto atteso evento all’interno dello store. Dopo le informazioni preliminari condivise la scorsa settimana, utili per indicare a tutti la data di inizio delle offerte, oggi 11 ottobre possiamo fare uno step in più per tutti coloro che non vogliono lasciare nulla al caso sotto questo punto di vista. Cerchiamo di capire come si stia muovendo lo store in questione.

Cosa sappiamo sulla pagina per il Black Friday 2021 e quando inizierà su Amazon

L’appuntamento di oggi è utile per due ragioni. La prima, ci consente di ricordare quando avrà inizio il tanto atteso Black Friday 2021. L’appuntamento, secondo quanto raccolto in questi giorni, è in programma il prossimo 26 novembre. Come sempre, dunque, la scelta ricade sul venerdì successivo al quarto giovedì di novembre, anche se al momento non abbiamo ancora avuto comunicazioni ufficiali di Amazon in questo senso. Tuttavia, altri store importanti hanno fornito chiare indicazioni a tal proposito.

Una mossa concreta da parte di Amazon, tuttavia, possiamo già registrarla questo lunedì. Lo store, infatti, ha pubblicato e rilanciato una pagina specifica dedicata al Black Friday 2021, dove nel corso delle prossime settimane troveremo le prime promozioni relative a questo appuntamento. Come avviene da un po’ di anni a questa parte, infatti, per tutto il mese di novembre dovremmo imbatterci in occasioni interessanti all’interno dello store, in attesa del culmine in programma il giorno 26. Senza dimenticare il Cyber Monday del lunedì successivo.

Staremo a vedere quali saranno le opportunità che si susseguiranno all’interno di Amazon prima del Black Friday 2021. In attesa di capire quando inizieranno, è opportuno salvare la pagina che vi abbiamo riportato nel nostro articolo di oggi, in modo tale da non lasciare nulla al caso.