Purtroppo non funziona Instagram in questo lunedì 11 ottobre per un buon numero di utenti iscritti al social delle immagini. E c’è pure da dire che i problemi non sono per nulla una novità in questa primissima fase di questo mese autunnale. Nella notte tra venerdì e sabato scorso abbiamo assistito ad un vero e proprio down del servizio e le anomalie non sono mancate neanche nelle ultime ore.

Chiariamo più esattamente perché non funziona Instagram all’inizio di questa settimana. La fase di login, almeno al momento di questa pubblicazione, non mostrerebbe problemi. Dunque l’accesso al social sarebbe comunque consentito ma con una sgradita sorpresa. L’aggiornamento dei feed di contenuti non sarebbe possibile e la schermata del social resterebbe del tutto bianca o nera, in base al tema utilizzato per la piattaforma sul proprio smartphone. Non ci sarebbero neanche discriminanti particolari tra la versione iOS per iPhone della piattaforma e quella Android per smartphone con OS Google. Le difficoltà sarebbero comuni a chiunque in questo momento, o quasi.

Il servizio Downdetector mette in risalto centinaia di segnalazioni di anomalie alle 9:30 di questa mattina. Tuttavia, se non funziona Instagram in questi minuti, non siamo ancora in grado di fornirne le motivazioni. Gli account ufficiali del servizio non hanno rilasciato alcun tipo di feedback sui problemi ma la situazione è in continuo divenire e potrebbe cambiare repentinamente.

Aggiornamento 9:40 – I problemi persistono per una folta schiera di utenti che non ha la possibilità di usufruire del suo servizio social preferito. Continua a non funzionare Instagram nel caricamento dei feed di contenuti e dunque, di fatto, l’accesso alla piattaforma è limitato nella sua funzione fondamentale. Sempre per il momento, non ci sono riscontri da parte dei canali ufficiali relativi alla situazione odierna: difficile ipotizzare un ritorno alla normalità in breve tempo oppure no.

Aggiornamento 10:00 – La situazione sta progressivamente rientrando e i feed di Instagram possono ora essere visualizzati.