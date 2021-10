Cambiare la propria vettura è una scelta difficile, ormai esistono davvero tantissimi modelli, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Tuttavia, quando si decide di cambiare la propria macchina, o di acquistarne una per la prima volta, la prima cosa da fare è comprendere se orientarsi verso un modello nuovo oppure usato. In questi ultimi anni, il mercato dell’usato ha riscontrato un incremento: sempre più persone hanno deciso di acquistare il loro veicolo di seconda mano invece che nuovo di zecca.

Perché acquistare un veicolo di seconda mano?

I motivi che possono spingere una persona a puntare sulle macchine usate possono essere davvero tantissimi. Uno dei motivi principali è senza dubbio l’assenza della svalutazione, in quanto il valore di mercato rimane stabile, dato che la svalutazione si verifica principalmente nei primi due anni di vita della vettura. Questo è un punto a favore per chi ama cambiare spesso veicolo. Una macchina usata, poi, è subito disponibile: dopo aver effettuato il pagamento e disbrigato le pratiche relative alla compravendita, bisogna attendere solo pochi giorni, diversamente da come avviene in concessionaria. Ovviamente, un altro vantaggio di questa scelta, se non il vantaggio principale è proprio il risparmio economico che si può ottenere. In genere, un modello usato, costa il 30-40% in meno di uno nuovo.

Pertanto, se si ha un budget limitato da destinare all’acquisto di un veicolo, l’usato è senza dubbio la scelta giusta. Un altro aspetto da prendere in considerazione è che si tratta appunto di una macchina usata, magari già con qualche graffio o con qualche ammaccatura. In questo modo è possibile far sentire a proprio agio coloro che non hanno molta dimestichezza nella guida; si pensi ad esempio ai neopatentati che magari hanno intenzione di fare prima un po’ di esperienza su strada prima di acquistare una macchina nuova. Ebbene, in questo caso, e in moltissimi altri ancora, la macchina usata potrebbe essere davvero la soluzione ideale al problema.

Come scegliere un’auto usata?

Una volta risposto al primo quesito, ovvero se acquistare una macchina nuova o usata, è necessario rispondere ad un altro, ovvero come scegliere la macchina usata da acquistare senza commettere errori. Acquistare una macchina usata invece che nuova significa doversi “accontentare” di ciò che il mercato offre, cercando un modello secondo le proprie esigenze e, al contempo, tenuto bene dal precedente proprietario. In genere, per effettuare una scelta ottimale, bisogna porsi dei quesiti esattamente come si farebbe con un veicolo nuovo. La prima cosa da fare è stabilire un budget e cercare in quel range di prezzo tutte le soluzioni proposte. Magari è meglio utilizzare internet, in questo modo infatti è possibile comparare velocemente tantissime offerte senza dover uscire di casa. Poi, bisogna considerare le proprie esigenze, i km da percorrere, il tipo di strade. Per i neopatentati, è necessario controllare anche quali modelli possono essere guidati secondo quanto previsto dal codice della strada. Ancora, è utile chiedersi quale tipo di alimentazione si vuole, tra benzina, metano, GPL, diesel, oppure se si preferisce un’auto elettrica. Ovviamente, ciò dipende dalle esigenze di trasporto.