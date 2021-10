In attesa che il campionato di Serie A riprenda, l’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’ si è voluto soffermare sul contratto di Dries Mertens, attaccante del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, la sosta per le Nazionali è stata la miglior alleata del folletto belga, che ha provvenduto ad intensificare il lavoro per trovare la migliore forma fisica, ma sempre con le dovute cautele. Bisogna prestare le giuste attenzioni senza forzare, anche perché il numero 14, come ben sappiamo, è reduce da un delicato intervento di pulizia alla spalla sinistra, che gli ha spesso dato problemi. Una spalla che, prima dell’operazione, usciva e rientrava nei binari al minimo movimento sbagliato, fino a quando lo scorso 4 luglio, in Belgio, l’attaccante si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per stabilizzarla definitivamente.

Adesso il calciatore belga si è messo a disposizione di mister Luciano Spalletti ed è ormai pronto a scendere in campo a pieno regime. Tra l’altro, verso la fine dello scorso match al Franchi contro la Fiorentina, Mertens ha giocato uno spezzone di partita per iniziare a mettere minuti nelle gambe. A questo punto, con il suo rientro, si getta uno sguardo anche al contratto, ormai in scadenza fra otto mesi. E si sa, avere in campo un giocatore come lui fa la differenza. Il 34enne di Lovanio scalpita e vuole tornare ad essere decisivo. Sempre secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, c’è un’opzione per un altro anno (precisamente il terzo) di contratto, ma farla scattare dipenderà da un bel po’ di fattori.

Al momento, però, esiste un’unica priorità, ovvero ritrovarsi in tutto e per tutto. Mertens, nel continuo della stagione in corso, avrà l’occasione di mettersi in mostra anche perché Osimhen, la punta centrale del Napoli, dovrà partire per la Coppa d’Africa. Sappiamo molto bene che ‘Ciro’ può giocare benissimo sia come prima punta che come trequartista e, all’occorrenza, spostarsi anche da esterno d’attacco.