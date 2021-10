Occhio al prossimo aggiornamento WhatsApp. L’app di messaggistica è costantemente aggiornata per riuscire a garantire ai propri utenti un servizio assolutamente top, per questo si studiano sempre diverse funzioni ed a quanto pare ne potrebbero arrivare a breve davvero delle belle. Stando come sempre agli occhi attenti dei colleghi di WABetaInfo, sembra che prossimamente WhatsApp potrebbe arricchirsi di ulteriori novità, seppur non è detto che diventino reali.

Cosa aspettarsi dal prossimo aggiornamento WhatsApp a fine 2021

Dunque, tra una fake news e l’altra, come quella di pochi giorni fa, anche un aggiornamento WhatsApp in cantiere autentico. Infatti è all’interno delle varie versioni beta dell’app di messaggistica più famosa al mondo che gli esperti di WABetaInfo hanno notato alcune nuove funzionalità davvero particolari. Si tratta di tre funzioni che potrebbero più o meno interessare ai vari utenti e vediamo più nel dettaglio di quali novità potremo usufruire.

Il condizionale è d’obbligo proprio perché parliamo di elementi in fase di sperimentazione, quindi non c’è poi l’effettiva certezza che possano tramutarsi in realtà. Il primo aspetto riguarda più nel dettaglio una particolare opzione per proteggere la propria privacy. La funzione è stata denominata My Contacts Except e permetterebbe di nascondere l’ultimo accesso a WhatsApp solo ad alcuni contatti in particolare. Verrà creata una sorta di lista nera dei contatti che non potranno conoscere il nostro ultimo accesso a WhatsApp. Un’ipotesi abbastanza plausibile che potrebbe far comodo a diversi utenti.

Altra possibile novità in arrivo su WhatsApp è la reazione ai messaggi ricevuti tramite una qualsiasi faccina. Probabilmente saranno disponibili tutte quelle che ritroviamo attualmente sulla famosa app di messaggistica. In questo caso si avrà modo di rendere la conversazione più semplice da concludere, soprattutto quando non si sa cosa rispondere ad un messaggio oppure si vuole dare maggior enfasi al messaggio ricevuto. Sarà a questo punto la faccina scelta a fare la differenza.

Un’ultima funzione avvistata nelle varie beta che anticipano l’aggiornamento WhatsApp è la possibilità di trascrivere i messaggi audio. Si tratta di un’opzione utile per chi non ama molto i messaggi vocali e dovrebbe essere denominata Transcript. In poche parole gli audio ricevuti verranno trascritti e potranno essere letti poi in qualsiasi momento. Chissà se tutte e tre queste novità potranno effettivamente vedere la luce su WhatsApp, lo scopriremo solo con il tempo.