Ne Il Cacciatore 3 la lotta alla mafia siciliana degli anni Novanta fa un salto di qualità: la serie liberamente tratto da Il Cacciatore di Mafiosi dell’ex magistrato Alfonso Sabella, continua a raccontare la battaglia di un giovane Pubblico Ministero, Saverio Barone, che nei primi anni ’90, si mette sulle tracce dei boss più famigerati e pericolosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Fino a rendersi conto che ora la criminalità organizzata comincia a darsi un nuovo volto: dopo quello sanguinario e violento degli attentati, mira a quello pulito dei colletti bianchi, infiltrandosi nelle istituzioni politiche ed amministrative.

Il promo de Il Cacciatore 3, attualmente in rotazione sulle reti Rai per annunciare l’imminente debutto della serie, vede proprio Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, alle prese con un’evoluzione del sistema mafioso che lo costringe a non agire più in solitudine. Oltre a confrontarsi con la sua squadra, dovrà fare spazio ad una collega giovane e determinata a dare la caccia ad Aglieri e Provenzano, ora impegnati a tessere una trama perversa di legami istituzionali. Il tutto mentre il boss Vito Vitale, ultimo dei corleonesi, ha giurato a Barone che farà la stessa fine degli altri magistrati antimafia che lo hanno preceduto. E a farne le spese è sua figlia Carlotta, che per ragioni di sicurezza sta crescendo senza di lui.

Le premesse de Il Cacciatore 3 portano il protagonista a ridisegnare il suo raggio d’azione: costretto a fingere di essere un PM ridimensionato nelle mansioni e senza ambizioni, ora deve nascondersi per poter inseguire Provenzano, eludendo quelle stesse forze interne allo Stato che gli hanno impedito di catturarlo fino ad ora. In questa delicata missione viene affiancato dall’ambiziosa pm Paola Romano (la new entry Linda Caridi), i cui metodi e atteggiamenti sono opposti a quelli di Barone. Eppure la collaborazione tra i due e col resto della squadra diventa inevitabile, in una lotta che non riguarda più solo lo Stato e la mafia ma anche le zone grigie in cui proliferano corruzione e connivenza.

Il Cacciatore 3 sarà in onda prossimamente – presumibilmente sempre al mercoledì dopo la fine de L’Ispettore Coliandro – in quattro serate su Rai2, per la regia di Davide Marengo e Fabio Paladini. Ecco il promo della nuova stagione (le precedenti sono disponibili su Raiplay e Amazon Prime Video).