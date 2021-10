Arrivano alcune indicazioni extra, per tutti coloro che sono intenzionati a forzare l’aggiornamento Windows 11. Si tratta di dritte che possiamo associare tranquillamente a quelle che abbiamo riportato nei giorni scorsi, affinché tutti possano avere un quadro della situazione più chiaro qui in Italia. Del resto, tra un requisito e l’altro, ci sono tante persone che sulla carta non sono abilitate a scaricare il pacchetto software. Cerchiamo, dunque, di fare il punto della situazione oggi 10 ottobre qui da noi.

Dritte per forzare l’aggiornamento Windows 11 il 10 ottobre

Quali sono le linee guida fondamentali per forzare l’aggiornamento Windows 11 ad ottobre? Rispetto a quanto reso pubblico in settimana, effettivamente esiste un’altra procedura ufficiale. Quella più calda, ad oggi, prevede la modifica del registro di sistema del software. In questo modo, potremo aggirare il requisito più pesante legato al pacchetto software, vale a dire l’obbligo di dover contare necessariamente su TPM 2.0. Resterà quello relativo a TPM 1.2, ragion per cui senza quest’ultimo qualsiasi discorso diventerebbe inutile.

In questo particolare contesto, per forzare l’aggiornamento Windows 11 dovremo seguire alcuni step. In primo luogo, occorre cliccare su “Start” per poi scrivere “Editor del registro di sistema“. Collocatevi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup|MoSetup prendendo come riferimento l’elenco di cartelle che si trova sulla sulla sinistra dello schermo. A questo punto, con il tasto destro del mouse bisogna selezionare “Nuovo>Valore DWORD (32 bit)”. Fondamentale che venga rinominato il file in “AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU”.

Come procedere a questo punto? Ricordatevi del doppio clic, in modo da assegnare valore “1” e cliccare “ok”. Per chiudere la procedura, arrivati fin qui, non dovrete fare altro che riavviare il sistema. Avete provato a forzare l’aggiornamento Windows 11 con queste istruzioni? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo che il tutto sia più chiaro a coloro che ancora non hanno potuto scaricare il pacchetto software di cui tanto si parla.