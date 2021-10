Non c’è più bisogno di aspettare per portarsi a casa il Huawei Nova 8i, arrivato ufficialmente in Italia al prezzo di 349 euro, seppur senza servizi Google. Il produttore cinese ha deciso di riprovarci con la fascia media, proponendo il dispositivo in più mercati, peraltro con un rapporto qualità/prezzo decisamente accessibile. Il telefono include uno schermo IPS LCD da 6.67 pollici con risoluzione di 2376 x 1080 pixel, ed è spinto dal processore Snapdragon 662 (solo LTE) con scheda grafica Adreno 610, 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 64MP (apertura f/1.9), un grandangolo da 8MP (apertura f/2.4), un sensore ritratto da 2MP ed uno macro, sempre da 2MP. La fotocamera anteriore, invece, comprende un sensore da 16MP (apertura f/2.0). La batteria del Huawei Nova 8i ha una capacità da 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 66W. Le connettività presenti comprendono l’LTE, il GPS, il Bluetooth 5.0 ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Il sistema operativo corrisponde ad EMUI 11 basato su Android 10, con dimensioni pari a 161,85 x 74,7 x 8,58 mm (peso di 190 gr).

ARTICOLI CORRELATI

Potete acquistare il Huawei Nova 8i nelle colorazioni Moonlight Silver e Starry Black, direttamente sullo store ufficiale della divisione italiana, al prezzo di 349 euro. Il device non include i servizi Google per via del ban USA (ricordiamo essere stati sostituiti con i Huawei Mobile Services), che ancora si fa sentire sull’attività commerciale dell’OEM cinese. Se per voi la cosa non rappresenta un grosso problema nulla vi vieta di puntare sul Huawei Nova 8i, un device di fascia media che sa il fatto suo, e che potrebbe regalarvi tante soddisfazioni. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.