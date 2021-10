Entreranno in gioco domani 11 ottobre alcune novità importanti di Gamestop che finiranno per condizionare anche coloro che, in questo momento, sono in attesa di nuove disponibilità PS5. Tuttavia, a supporto di quanto vi ho già riportato nei giorni scorsi con un altro approfondimento, bisogna tenere a mente che ci sia un elemento importante che andrà in scadenza già oggi 10 ottobre. Cerchiamo di fare il punto della situazione, in modo che tutti possano muoversi in piena consapevolezza. Magari sfruttando uno sconto extra.

Svolta che condiziona anche la disponibilità PS5 su Gamestop: aggiornamento account e sconto dal 10 ottobre

Nello specifico, tutti gli utenti sono chiamati ad aggiornare il proprio account nel più breve tempo possibile, in nome di una svolta che per forza di cose avrà un impatto anche per chi monitora giorno dopo giorno la disponibilità PS5 su Gamestop. Lo store ha deciso che la procedura che sto per ricondividere con voi debba essere portata a termine entro domani 11 ottobre, ma la novità consentirà di ottenere uno sconto del 10% sul prossimo ordine, qualora decidiate di procedere entro oggi 10 ottobre.

Tradotto, questo vuol dire ad esempio che potrete acquistare la versione standard della console di Sony a circa 450 euro, appena avrete la bravura e la fortuna di assicurarvi un’unità in vendita sul sito. Per quanto riguarda la procedura ufficiale da seguire, in primo luogo dovrete entrare nella pagina di login, tramite l’apposito indirizzo. A questo punto, dovrete selezionare la voce “Rispedire email di verifica”. Una volta ricevuta la specifica email, dovrete selezionare il link presente al suo interno e seguire tutti i passaggi indicati nella procedura.

Qualora doveste riscontrare difficoltà, potrete ottenere dettagli maggiori nella pagina in cui Gamestop ha approfondito la questione. Ricordate che da domani 11 ottobre, per sfruttare eventuali disponibilità PS5, dovrete dapprima concludere le operazioni descritte nel nostro articolo di oggi. Facendo tutto oggi 10 ottobre, avrete a disposizione lo sconto indicato in precedenza.