Esce il nuovo singolo dei The Kolors, Leoni Al Sole, scritto anche da Tommaso Paradiso che nel brano è presente con un cameo. Disponibile anche il video ufficiale per la regia di Marc Lucas (una produzione Borotalco TV).

Leoni Al Sole dei The Kolors è disponibile in radio e negli store digitali dall’8 ottobre, scritto da Tommaso Paradiso (che partecipa al brano con un cameo), Dario Faini e Vanni Casagrande.

Stash ha curato la produzione del brano e ha raccontato il momento in cui ha scambiato qualche messaggi con Tommaso Paradiso, prima di decidere di lavorare insieme. Era appena uscito il singolo Cabriolet Panorama, che a Paradiso era piaciuto molto: “Quando è uscita Cabriolet Panorama mi è capitato di scambiare dei messaggi con Tommaso Paradiso, gli era piaciuta molto. A fine giugno mi è arrivato un demo di una sua canzone che aveva scritto con Dario Faini e Vanni Casagrande. “Dovresti farla tu”, mi diceva”.

Prosegue Stash: “Ci ho lavorato tutta l’estate. Tommy e Dario mi hanno lasciato completa libertà di portarla nel nostro mondo, cercando di rispettare e di disegnare al meglio un incontro di identità artistiche per me preziose e complementari alla mia visione. Ci siamo visti in costiera amalfitana, in una di quelle serate estive che ti fanno credere che la poesia è qualcosa che a volte riesci a toccare con le mani. Appena gli ho fatto sentire il pezzo Tommaso mi ha guardato dicendomi “sii” ed è stato emozionante vedere come fosse felice di vedere un suo regalo prendere forma”.

Parlando di Tommaso Paradiso e Dario Faini, Stash ha aggiunto che li stima in modo particolare. Considera Tommaso Paradiso un fratello, mentre Dario Faini è per lui uno dei produttori più forti in circolazione: “Tommaso è un fratello, è una persona talmente di cuore che ne avvertirete sicuramente la “presenza”. Questo singolo per me è un incontro artistico enorme, del resto quando metti le mani su un pezzo di Dario Faini, tra i produttori più forti in circolazione, senti una grande responsabilità. I suoi preziosi consigli sono per me l’ennesima conferma della sua caratura artistica, e sono felice che mi abbia dato la possibilità di produrre il brano”.

Testo Leoni Al Sole dei The Kolors

C’è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi

come due che hanno viaggiato nel tempo

come due che vanno al quinto Wimbledon

c’è un sacco di cose di cui potremmo parlare

ma preferisco guardarti negli occhi

mentre consumiamo la cena

tu sei così distratta dalle stelle

che non ti accorgi quanto sono belle

anche le stanze di questo hotel

è iniziato il nostro viaggio in una camera vista mare

E le boe arancioni e le delusioni

di un ragazzino che si innamora

leoni al sole e la notte, la notte vola

c’è chi parte e chi fa ritorno

chi si tuffa da uno scoglio e poi va giù

C’è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi

come due che hanno viaggiato nel tempo

come due che vanno al quinto Wimbledon

e il pianista non mi sembra male al collo di un airone

e la voce di chi è rimasto solo

e mette una donna per ogni nota

tu sei così distratta dalle stelle

che non ti accorgi quanto sono belle

anche le stanze di questo hotel

è iniziato il nostro viaggio in una camera vista mare

E le boe arancioni e le delusioni

di un ragazzino che si innamora

leoni al sole e la notte, la notte vola

c’è chi parte e chi fa ritorno

chi si tuffa da uno scoglio e poi va giù