La programmazione di Clarice su Rai2 ricomincia con la seconda parte di stagione, con la messa in onda dei nove episodi restanti ancora inediti in Italia. Lo spin-off de Il Silenzio degli Innocenti, immaginato come sequel ambientato un anno dopo degli eventi narrati nel premiato film con Jodie Foster ed Anthony Hopkins, torna su Rai2 in prima tv dal 16 ottobre in seconda serata, alle 22.40.

Il ritorno di Clarice su Rai2 quest’autunno era atteso da tempo ed è stato anticipato dalle repliche dei primi quattro episodi, che la rete aveva già trasmesso in prima visione lo scorso aprile. Con l’ultimo appuntamento in replica il 10 ottobre alle 22.35, Rai2 ha preparato il terreno per il debutto dei nuovi episodi, a partire dal quinto in onda il prossimo sabato.

I nuovi episodi di Clarice su Rai2 presidieranno il palinsesto dal 16 ottobre, col capitolo 5 dal titolo Nel Labirinto della Mente, in cui la giovane agente dell’FBI Clarice viene drogata e confinata in un letto d’ospedale, soffrendo di intense allucinazioni, per mano di un serial killer che gravita nella professione medica.

L’appuntamento con Clarice su Rai2 continuerà ogni sabato con un capitolo a settimana, fino al completamento della prima stagione, composta da 13 episodi (il finale è previsto in onda l’11 dicembre). Per ora il thriller ispirato al film del 1991 conta una sola stagione, trasmessa da CBS nel 2021, e non è stato ancora rinnovato a causa degli ascolti piuttosto tiepidi che ha fatto registrare: con 2,76 milioni di telespettatori in media, decisamente il format non ha sfondato presso il pubblico statunitense, così come non ha brillato nella programmazione italiana. Di conseguenza, è molto probabile che CBS decida di non investire ulteriormente nel progetto, visto che dopo mesi dalla messa in onda dell’ultimo episodio non l’ha confermata tra i titoli della stagione 2021/2022, nemmeno per destinarlo alla sola piattaforma streaming Paramount+, come pure era stato paventato negli scorsi mesi.