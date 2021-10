The Rookie 3 si avvicina al finale di stagione su Rai2. Per l’occasione, stasera, sabato 9 ottobre, andranno in onda due episodi della serie tv crime con protagonista Nathan Fillion.

Di seguito le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 3×11 dal titolo Sangue fresco, e di cui vi riportiamo la sinossi:

Due nuove matricole iniziano alla stazione di Mid-Wilshire: Lucy è gelosa di come il suo ex addestratore Tim tratta la sua nuova carica. Il professore di John si presenta al sergente con un problema fastidioso che passa da minore a terrificante da un giorno all’altro.

A seguire, l’episodio 3×12 intitolato Cuore impavido:

Dopo aver portato di corsa suo figlio, Henry, all’ospedale dopo il suo collasso, Nolan ritrova la sua ex moglie, Sarah, con cui ora deve collaborare per aiutare il loro figlio. Nel frattempo, il detective Lopez scopre che “La Fiera” è nel suo stesso ospedale e vuole scoprire esattamente perché.

The Rookie 3 torna su Rai2 sabato 16 ottobre con gli ultimi due episodi di stagione. Nel primo, gli agenti Nolan e Bradford sperano di poter ridurre l’escalation di una guerra alla droga prima che vengano perse vite innocenti. Nel frattempo, l’agente Harper spera di poter preparare l’agente Chen ad andare sotto copertura. Nell’ultimo episodio di questa stagione, l’agente Nolan si ferisce leggermente mentre insegue un taccheggiatore e il procuratore distrettuale locale vuole accusare il sospettato di aggressione nonostante i desideri di Nolan. Nel frattempo, Lucy va sotto copertura, la sede del matrimonio di Lopez viene sequestrata dall’FBI e Nolan incontra il suo nuovo vicino.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

L’appuntamento con The Rookie 3 è per stasera su Rai2 alle 21:05.