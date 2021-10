Bisogna fare i conti coi residui del down Instagram che abbiamo riscontrato anche qui in Italia nella serata di venerdì. Attorno alle 20, per circa 30 minuti, è stato impossibile utilizzare l’app, a prescindere dal sistema operativo utilizzato. Una situazione che ci ha fatto tornare alla mente il disagio provato nello scorcio iniziale di questa settimana, a testimonianza del fatto che le difficoltà non siano state del tutto superate. Stesso discorso, per forza di cose, va fatto questa mattina anche per WhatsApp.

Tracce del down Instagram di venerdì con il messaggio “impossibile aggiornare il feed”

Cosa sappiamo a proposito del tanto discusso down Instagram di venerdì? Di sicuro, come si nota attraverso la curva delle segnalazioni di Down Detector, il grosso dei problemi dell’8 ottobre è stato superato. Da capire se in modo definitivo, oppure se già in giornata dovremo fare i conti con ulteriori lamentele sui malfunzionamenti di questa piattaforma. Altrettanto vero che, ancora questa mattina, in tanti parlino del messaggio che appare nel momento in cui si lancia l’app. Vale a dire “impossibile aggiornare il feed“.

Una situazione in costante evoluzione, che certo non possiamo sottovalutare, in attesa di saperne di più dallo staff. Considerando quanto avvenuto nelle ultime 24 ore, infatti, non mi sorprenderei qualora dovesse essere rilasciata qualche dichiarazione utile per spiegarci il down Instagram di ieri. Possibile che le segnalazioni residue di questa mattina siano legate ancora una volta al discorso DNS. In quel caso, infatti, il ripristino su scala mondiale richiederebbe ancora qualche ora.

Un approccio del genere spiegherebbe il fatto che, per alcuni, il down Instagram sia ormai superato. Al contempo, bisogna prendere atto che parte degli iscritti questa mattina stia ancora visualizzando il messaggio di errore “impossibile aggiornare il feed”. A voi come stanno andando le cose in questo momento?