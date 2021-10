iPhone SE 2 è stato presentato ad aprile 2020, attirando su di sé critiche ed apprezzamenti, cui dovrebbe seguire un’altra generazione da qui a breve. Da metà luglio di quest’anno, infatti, si parla del nuovo modello di iPhone SE, che, secondo ‘macotakara.jp‘, arriverà probabilmente nella primavera del 2022. Il device dovrebbe ancora richiamare il design dell’eterno iPhone 8, presentando una cornice parecchio spessa intorno allo schermo Retina HD da 4.7 pollici, oltre che al Touch ID (elemento che tanto sta mancando a bordo dei nuovi iPhone 14, provvisti soltante del Face ID come sistema di sblocco e motivo per il quale molti utenti hanno deciso di non effettuare l’upgrade).

Si tratterà di un melafonino economico, ma non troppo, che riuscirà a fare propria una bella fetta di mercato. iPhone SE 3, se così si chiamerà, potrebbe essere spinto dal processore A15 Bionic ed il modem 5G Snapdragon X60 di Qualcomm, e presentare così lo stesso assetto hardware degli attuali melafonini (che, comunque, non è poco, specie considerando che il device avrà un prezzo di certo inferiore, seppur non eccessivamente basso, come ogni prodotto della mela morsicata che si rispetti).

La produzione di iPhone SE 3 partirà probabilmente a dicembre, per essere poi pronto ad essere annunciato nel Q2 del prossimo anno. Un dispositivo vecchio nel design, ma non di certo sotto il cofano, che, se confermato, troverà diversi consensi presso il pubblico, proprio com’è stato per i suoi due predecessori. C’è ancora chi preferisce investire i propri soldi su telefoni dalle dimensioni contenute, pur dovendo rinunciare ad una superficie di visualizzazione più ampia (Apple lo sa, e potrebbe lanciare sul mercato iPhone SE 3 per questo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.