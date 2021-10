Non prendete impegni per il 21 ottobre: Huawei terrà un evento a Milano, che però si presenterà più come un avvenimento globale, dove sono attesi diversi smartphone, tra cui forse il Huawei P50, lanciato in Cina qualche mese fa, ma mai arrivato in altri mercati fino a questo momento. Non sappiamo ancora se il nuovo flagship arriverà in territori internazionali: l’OEM non si è ancora pronunciato a riguardo. Potrebbe anche essere possibile il produttore cinese abbia intenzione di lanciare la serie dei Huawei Mate 50, che secondo alcuni non arriverà prima del 2022.

La crisi mondiale dei chip ha pesato parecchio sull’economia dei vari produttori di smartphone, c’è poco da dire in merito (ormai lo sanno anche i sassi). Un po’ tutti gli OEM hanno incontrato difficoltà non indifferenti con i propri dispositivi, come nel caso di Samsung con il Galaxy S21 FE, inizialmente atteso per agosto, poi per ottobre, e per adesso non ancora arrivato (si diceva potesse essere stato addirittura cancellato dal colosso di Seul, anche se alla fine non è detto che ciò possa effettivamente avvenire). In più, sul capo di Huawei pende anche il ban USA, che da due anni a questa parte ha costretto l’azienda cinese a reinventarsi accelerando le pratiche per il lancio del sistema operativo proprietario, HarmonyOS, e dei Huawei Mobile Services (HMS) con lo store AppGallery.

In ogni caso, tutto lascerebbe pensare che Huawei abbia in mente di fare le cose in grande il 21 ottobre, in occasione dell’evento milanese: possibile venga presentato un dispositivo inatteso, di cui magari verranno divulgati altri dettagli più avanti (da qui al 21 ottobre proveremo senz’altro a spifferarvi dell’altro, state tranquilli). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.