Dopo l’amara sconfitta subita mercoledì scorso al San Siro contro la Spagna, con il punteggio finale di 2-1 per le furie rosse di Luis Enrique, l’Italia guidata dal CT Roberto Mancini è chiamata a scendere in campo domani pomeriggio, 10 ottobre, presso lo Juventus Stadium alle ore 15.00 per sfidare il Belgio. La partita è valida per la finale del 3/4 posto della Nations League. Di seguito ecco le principali informazioni sulla gara, dove vedere in diretta TV e in streaming il match e le probabili formazioni.

L’Italia, dopo essere uscita sconfitta in semifinale contro la Spagna, adesso dovrà affrontare l’ostico Belgio guidato dal tecnico Roberto Martínez. Gli azzurri si sono già affrontati con i diavoli rossi nel quarto di finale degli scorsi Europei vincendo per 2-1 a Monaco di Baviera ad inizio luglio. Questa volta, invece, in palio c’è il terzo posto del podio della Nations League. La Nazionale italiana aveva battuto il record di imbattibilità con ben 37 partite, ma questa volta è stata costretta ad arrendersi dinanzi al bel gioco ed alla voglia di riscatto degli spagnoli, che domani sera affronteranno la Francia in finale.

La finale Italia-Belgio per il 3 e 4 posto di Nations League 2021 è in programma per domani pomeriggio, domenica 10 ottobre, alle ore 15.00 presso lo Juventus Stadium di Torino. Il match verrà trasmesso in diretta TV in esclusiva e in chiaro su Rai 1 (canale 505 per l’HD), che detiene i diritti per trasmettere le partite della nostra Nazionale. La sfida si potrà seguire anche in diretta streaming sul servizio gratuito di Rai Play, scaricando l’apposita app disponibile su smartphone o tablet oppure collegandosi al portale tramite PC o notebook. Quanto alle probabili formazioni Mancini e Martinez potrebbero schierare così i loro uomini: ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Acerbi, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Raspadori, Insigne; BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Theate; Saelemaekers, Dendoncker, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.