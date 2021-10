Il trailer di Yara è ormai in circolazione da ore eppure le polemiche non si placano. Alcuni sono convinti che un film su un caso del genere non sarà facile da guardare mentre altri trovano fuori luogo occuparsi di indagini e di una morte che continuano ad avere dei punti oscuri. Davvero Massimo Bassetti è l’assassino di Yara Gambirasio? La domanda riecheggia ormai da anni, da quel maledetto novembre di dieci anni fa così come le polemiche intorno al caso.

In molti sono convinti che in carcere ci sia un innocente mentre altri ancora pensano il contrario e mentre l’opinione pubblica continua a dibattere su questo, il premiato regista Marco Tullio Giordana ha realizzato Yara, il film true crime dedicato proprio all’omicidio di Yara Gambirasio. L’annuncio è arrivato ormai mesi fa ma questa volta Netflix ha lanciato il trailer ufficiale del film disponibile dal 5 novembre in streaming.

Ecco il trailer ufficiale del film:

Il film è stato annunciato come una fedele ricostruzione dei tragici fatti e il trailer mostrano il momento in cui l’ormai tristemente famoso furgone bianco avvicina Yara appena fuori dalla sua palestra. Le immagini del trailer mostrano gli attimi seguenti, quando la tv ha dato la notizia del rapimento della tredicenne e poi l’appello della famiglia di Brembate di Sopra nel bergamasco.

Della piccola promessa della ginnastica ritmica non c’erano notizie da giorni e per riuscire a venire fuori dall’imbuto in cui le indagini erano finite, la pm Letizia Ruggeri (Isabella Ragonese nel film) decide di raccogliere il DNA di tutti gli abitanti del circondario arrivando a Massimo Bossetti, adesso in carcere, che si è dichiarato sempre innocente.

Nel film Yara è interpretata da Chiara Bono, Alessio Boni è un comandante dei carabinieri mentre Sandra Toffolatti e Mario Pirrello sono i genitori di Yara. La trama del film recita: “L’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio sconvolge la cittadina di Brembate di Sopra. Per assicurare il colpevole alla giustizia, il pubblico ministero Letizia Ruggeri ha solo un esile indizio: tracce di DNA che non servono a molto senza un database con cui metterle a confronto”.