Il primo teaser di Outlander 6, rilasciato sabato 9 ottobre in concomitanza con il panel del New York Comic Con dedicato alla serie, mostra la quite prima della tempesta che sarà rappresentata dalla rivoluzione americana. Il period drama di Starz, adattamento del fortunato ciclo di romanzi di Diana Gabaldon, tornerà con la nuova stagione nei primi mesi del 2022, come anticipano il poster e le prime immagini video rilasciate dallo streamer, che aveva già diffuso diverse foto promozionali.

Nel teaser di Outlander 6 i residenti di Fraser’s Ridge sono immersi nelle loro vite: Claire e Jamie appaiono sempre affiatati, Marsali stringe in braccio un bambino, Bree e Roger si scambiano uno sguardo affettuoso, mentre il giovane Ian e Malva Christie (interpretata dall’esordiente Jessica Reynolds) si studiano a vicenda in un romantico campo. Ma la loro serenità è destinata a durare molto poco.

Il teaser di Outlander 6 annuncia l’arrivo della Rivoluzione Americana di fine Settecento, le cui prime avvisaglie erano già presenti nel finale della stagione precedente: “Sta cominciando. Una tempesta. La guerra“, dice Claire, con aria decisamente preoccupata per quello che accadrà di lì a breve. Nella clip c’è anche la breve inquadratura del braccio inerte di un uomo, attaccato a un corpo che viene riportato nella grande casa: chi ha letto il libro A Breath of Snow and Ashes, su cui si basa questa stagione del dramma in costume, sa già di quale personaggio si tratta e a quali conseguenze potenzialmente tragiche porterà questo incidente.

Oltre al teaser di Outlander 6, Starz ha rilasciato anche la locandina della nuova stagione per annunciarne il debutto nei prossimi mesi: la logline di questo nuovo capitolo è decisamente fatalista (“Come what may“, “Accada quel che accada“).

Ecco il teaser di Outlander 6, che non ha ancora una data d’uscita precisa ma debutterà certamente entro la prima metà del 2022 su Starz (successivamente in Italia su Sky Serie).