Dopo rumor e accenni arriva la conferma dai diretti interessati: i Me Contro Te si sposano. Ad annunciarlo sono loro stessi con un video pubblicato sul canale YouTube che li ha resi famosi.

A fare da cornice alla proposta di matrimonio è la bellezza del Lago di Como. Sofì raggiunge Luì sulle note di Principessa, versione italiana di Princesa, una delle loro hit. Mentre le note scorrono, lei raggiunge lui, che si inginocchia e le mostra l’anello. “Mi vuoi sposare?”, le chiede. Lei si porta le mani sul viso, commossa, e risponde: “Sì!”.

In questo modo i Me Contro Te comunicano ai loro fan la decisione più importante della loro vita, una scelta che arriva dopo 9 anni di fidanzamento e che oggi si concretizza con un “sì”. Per i fan è un momento di gioia, con commenti di utenti che non nascondono emozione ed empatia e soprattutto messaggi di auguri e felicità.

Un nuovo passo in avanti, dunque, nella vita di Sofia Scalia e Luigi Calagna. La coppia è nata ufficialmente su YouTube dopo un incontro a Partinico. Insieme hanno dato vita al progetto Me Contro Te nel 2013, conquistando da subito una fascia di pubblico ben precisa, quella dei bambini e degli adolescenti. Nei loro video propongono giochi e sfide, e grazie al loro successo hanno ottenuto un format su Disney Channel. Oggi sono un fenomeno nazionale.

Il loro merchandising va a ruba, tanto da diventare un punto di riferimento anche per i genitori dei più piccoli. Per il loro impegno e la genuinità del loro modo di fare intrattenimento sono stati premiati dal MOIGE, il Movimento Italiano dei Genitori. I Me Contro Te si sposano, ma è ancora troppo presto per conoscere la data, la località e tutti i dettagli delle nozze. Sofì ha detto sì, ora non resta che attendere.