Francesca Alotta imita Adele e mette tutti d’accordo a Tale E Quale Show 2021. La cantante ha scelto di indossare i panni dell’artista britannica portando nel format di Carlo Conti il grande classico Rolling In The Deep, un’impresa non certo facile.

Francesca Alotta imita Adele e porta a Tale E Quale Show non solo il brano più iconico della cantautrice britannica, ma anche le sue gestualità, la mimica facciale e l’outfit del video originale del singolo. Il graffiato c’è e si sente, del resto la Alotta non è certo una sposa novella della musica. Nel 1992 ha vinto la categoria Novità del Festival di Sanremo insieme ad Aleandro Baldi con il brano Non Amarmi, oggi tra i grandi classici della musica italiana.

Francesca Alotta riesce nell’impresa, dimostrando una grande capacità di controllo del fiato e della potenza e ottenendo il placet dei giudici, seppur un certo Cristiano Malgioglio abbia comunque qualche obiezione da sfoderare come una sciabola.

Il parere dei giudici

Per qualcuno il graffiato esibito da Francesca Alotta per interpretare Adele è stato eccessivo, ma tuttavia l’unanimità ha approvato la performance che di certo non era nelle corde di tutti. Dopo la standing ovation del pubblico ha preso la parola Giorgio Panariello: “La cosa formidabile è che tu hai cantato da seduta”.

Loretta Goggi critica l’eccessivo ricorso al graffiato, ma Francesca Alotta spiega che quel difetto è stato causato dal trucco: “Mi si stava staccando il labbro”, e dal tavolo dei giudici arrivano le risate. Infine arriva la stoccata di Cristiano Malgioglio: “Francesca canta molto bene, ma Adele ha tanti registri. Adele ci mette emotività e tecnica, in te non ho visto né emotività né tecnica”. I fischi dal pubblico non lo fermano, e con Francesca Alotta che imita Adele non si ferma il metro severissimo di Malgioglio.