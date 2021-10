Come noto Bull 6 farà a meno di un volto storico della serie, un membro del cast originale che ha deciso di lasciare la serie senza dare troppe spiegazioni. La première della sesta stagione del drama della CBS ha rivelato in che modo il personaggio di Benny Colón, interpretato dal membro del cast della prima ora Freddy Rodriguez, ha detto addio alla squadra lasciando gli Stati Uniti.

Bull 6 sarà la prima stagione del legal drama senza Rodriguez, che sin dal debutto aveva interpretato Benny, un ex pubblico ministero e membro della società di consulenza giuridica gestita dal dottor Jason Bull (Michael Weatherly). L’arco narrativo che riguardava il personaggio si era concluso al termine della stagione 5 – col finale appena trasmesso in chiaro da Rai2 – con le sue dimissioni dalla procura distrettuale e il ritorno nella squadra di Bull. Ad allontanarlo, ora, sono invece questioni di cuore.

Il primo episodio di Bull 6, che ha appena debuttato su CBS, spiega al pubblico l’assenza del personaggio con un riferimento alla sua nuova storia d’amore: Marrisa (Ginevra Carr) racconta ai colleghi che “Benny è più che felice a Roma con la sua sposa italiana“. Nonostante Danny (Jaime Lee Kirchner) si meravigli di questo trasferimento in Italia a fronte di una relazione di appena un mese, Bull e il resto della squadra sembrano liquidare la questione come un lieto fine per il quale essere felici.

La notizia che Bull 6 avrebbe fatto a meno di Rodriguez era arrivata quattro mesi fa: le motivazioni del suo addio non sono chiare, ma lo strappo è maturato in seguito alla rottura tra CBS Studios e diversi autori della serie, tra cui lo showrunner Glenn Gordon Caron (accusato di aver creato un ambiente “tossico” sul set) dopo la quinta stagione. La CBS ha confermato che anche Rodriguez avrebbe lasciato lo show, a seguito di un’indagine interna sul luogo di lavoro, sebbene abbia rifiutato di raccontare le circostanze specifiche che hanno causato l’uscita di scena dell’attore e del suo personaggio. Non si tratta del primo terremoto per questa serie, che è già sopravvissuta tra la terza e la quarta stagione allo scandalo molestie che travolse il protagonista Michael Weatherly.

Eppure all’epoca del rinnovo di Bull 6 la scorsa primavera lo stesso Rodriguez aveva esultato su Instagram, annunciando il ritorno della serie per una nuova stagione. Messaggio poi sparito quando si è sparsa la voce del suo addio al cast.