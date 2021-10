Cast e personaggi di Versailles debuttano in chiaro il 9 ottobre, in prima serata su La7: già disponibile in Italia su Netflix, la serie francese girata nell’omonima Reggia arriva per la prima volta sulla tv generalista con tre episodi ogni sabato sera. Versailles è una serie d’ambientazione storica ma dal piglio scandalistico, un feuilleton più sfarzoso che drammatico, che per intenderci ricorda nelle intenzioni I Tudors più che Downton Abbey (di cui pure raccoglie il testimone nella programmazione del sabato sera di La7).

I personaggi di Versailles ruotano intorno alla corte del Re Sole, nella sfavillante Reggia omaggiata dal titolo: girato proprio nel Palazzo di Versailles, questo format è diventato la serie più costosa mai prodotta in Francia dal 2015. Secondo la costumista Madeline Fontaine, la produzione ha richiesto la realizzazione di circa 100 costumi ad hoc per i membri chiave del cast e circa 200 costumi per le comparse.

I personaggi di Versailles animano un racconto della vita di corte che prende il via nel 1667, quando il giovane ed onnipotente re di Francia Luigi XIV decide di far costruire il più grande palazzo del mondo: lo scopo è trasferire la corte di Francia dal castello di Saint-Germain-en-Laye vicino a Parigi all’ex residenza di caccia di suo padre, nella frazione di Versailles. Un gesto politico, oltre che di affermazione del proprio status, per ribadire la sottomissione della nobiltà francese al Re dopo gli episodi sempre più frequenti di disobbedienza alla monarchia in seguito agli eventi rivoltosi della Fronda. Ma l’espansione della Reggia di Versailles porta con sé una scia di conseguenze inevitabili, con i nobili allontanati dal loro ambiente abituale e costretti a vivere malvolentieri sotto lo stretto controllo del Re: una situazione che innesca intrighi e congiure di palazzo, tra vicende lussuriose e maldicenze che coinvolgono perfino la gravidanza della Regina, nonché cospirazioni favorite anche dalla situazione finanziaria messa a repentaglio dalle spese per la maestosa residenza.

Cast e personaggi di Versailles formano un ricco ensemble in scena: Luigi XIV di Francia è interpretato nelle tre stagioni da George Blagden, mentre Filippo I Duca d’Orléans ha il volto di Alexander Vlahos; Tygh Runyan interpreta Fabien Marchal, mentre Alexandre Bontemps è impersonato da Stuart Bowman, Filippo di Lorena è interpretato da Evan Williams e Maria Teresa d’Asburgo, anche chiamata Maria Teresa d’Austria, moglie di Luigi XIV di Francia, ha il volto di Elisa Lasowski.

Ecco un primo sguardo ai personaggi di Versailles nello spot che anticipa la messa in onda della prima stagione, ogni sabato dalle 21.10 su La7. In totale la serie conta tre stagioni, tutte composte da 10 episodi, realizzate tra il 2015 e il 2018.