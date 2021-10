La première di Grey’s Anatomy 18 ha fatto discutere i fan della serie non solo per la scelta di allontanare la protagonista da Seattle o di ambientare la trama in un universo post-pandemico ancora lontano da venire. A suscitare la curiosità di una parte del pubblico, certamente la più attenta e fedele al medical drama, è stato anche un presunto easter egg, poi confermato dalla stessa Ellen Pompeo.

Nel primo episodio di Grey’s Anatomy 18 l’attrice indossa una camicetta bianca a righe che alcuni fan della serie hanno immediatamente riconosciuto come quella indossata dalla stessa Pompeo nel pilot della serie, nel lontano 2005, quando una giovane Meredith Grey entrava nella sua “arena” con gli altri specializzandi (per dirla alla Richard Webber). Ebbene, non era solo una sensazione: ospite di Jimmy Kimmel Live!, Pompeo ha rivelato che si trattava dello stesso capo di abbigliamento e di una scelta non casuale.

La citazione in Grey’s Anatomy 18 è frutto della volontà di omaggiare la lunga storia del medical drama, diventato negli anni il più longevo della tv. “È stata una mia idea rendere omaggio a molte cose e a molte stagioni diverse e dare al pubblico cose a cui prestare attenzione e piantare degli easter eggs“, ha spiegato l’attrice. C’è da aspettarsi, dunque, anche altri piccoli riferimenti, oggetti nascosti, citazioni come quella che farà Addison Montgomery al suo ritorno a Seattle e magari anche qualche apparizione di ex star della serie come avvenuto nella stagione 17.

Parlando degli easter eggs in Grey’s Anatomy 18, Pompeo ha spiegato di non poter dire molto perché la produzione la redarguisce ogni volta che rivela qualche segreto. Per esempio, mesi fa è stata rimproverata quando ha confermato al pubblico che nella stagione precedente il corpo di Meredith in terapia intensiva non era il suo: il viso dell’attrice è stato riprodotto creando una bambola in lattice dalla somiglianza impressionante per girare le scene del suo coma. Pompeo ha anche raccontato la procedura usata per crearla, ovvero coprendo la sua “testa con lattice e cartapesta“. Quando, via Twitter, ha confermato le teorie dei fan sul fatto che si trattasse di una bambola, è “finita nei guai“: “Hanno detto, ‘Stai rovinando l’illusione per il pubblico. E io ho detto: ‘Il pubblico non può pensare che quella sia io’“, ha ironizzato l’attrice, soprattutto perché le luci e il calore sul set hanno fatto sì che ad un certo punto la bambola “perdesse la sua forma” e sembrasse “sempre peggio” col passare degli episodi.

Easter egg found…👀

Look out for more!! https://t.co/Xh7qrUIuJU — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) October 1, 2021

L’idea che Grey’s Anatomy 18 contenga citazioni e omaggi alla storia della serie avalla ulteriormente l’ipotesi che possa trattarsi dell’ultima stagione, come auspicato ormai sempre più spesso da Pompeo e confermato anche dalla showrunner Krista Vernoff che sta già elaborando le sue idee su come chiudere definitivamente la saga di Meredith Grey.