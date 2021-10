In questo venerdì 8 ottobre si può iniziare a preordinare gli Apple Watch Serie 7 su Amazon, esattamente come sul sito ufficiale Apple. La vendita effettiva del noto smartwatch nella sua ultima versione 2021 partirà il prossimo 15 ottobre ma nel frattempo, si può cominciare a prenotare il modello di proprio interesse e ce n’è davvero per tutti i gusti e le tasche.

Come i fan Apple già sapranno, gli Apple Watch 7 non hanno rappresentato la rivoluzione tanto sperata per gli smartwatch di Cupertino con un design in gran parte simile a quello della serie precedente e con nessun sostanziale passo in avanti per la batteria. Nonostante tutto, i nuovi dispositivi restano molto appetibili, in particolare per il loro display più esteso del 20%.

Chi punta al modello di Apple Watch 7 su Amazon nella sua versione più accessoriata ossia quella GPS e Cellular (per abbinare anche un eSIM allo smartwatch), dovrà spendere non meno di 539 euro. Questo è in effetti il valore commerciale di listino per la variante 41 mm in alluminio con Cinturino Sport color trifoglio, blu o nelle altre nuance proposte da Apple. Per il modello da 45 mm si dovrà naturalmente mettere in conto una spesa maggiore, ossia di 569 euro.

Non mancano all’appello le varianti di Apple Watch Serie 7 di pregio come quella GPS + Cellular con cassa 41 mm in acciaio inossidabile e in color oro con Loop in maglia milanese , sempre oro. Il prezzo da affrontare sarà pari a 789 euro, mentre con la cassa e il cinturino in color argento, la quota da sborsare sarà pari a 739 euro.

Chi ha a disposizione un budget più limitato, potrà puntare su un Apple Watch Serie 7 nella variante solo GPS. In quest’ultimo caso, in base al modello da 41 mm o 45 mm, si potrà spendere una cifra variabile da 439 e 459 euro.