Sta tornando con prepotenza, in questi giorni, una vecchia bufala riguardante i gruppi WhatsApp, in merito ad un presunto aggiornamento della privacy che in realtà non è mai esistito. Vicenda che, non a caso, abbiamo trattato a suo tempo sul nostro magazine. Cerchiamo di spiegarci una buona volta, in modo tale che non prendano piede teorie strane, secondo cui WhatsApp agirebbe in modo autonomo nell’esporci a contatti indesiderati in chat. Considerando anche la piega che questa storia ha preso sui social.

La bufala sui gruppi WhatsApp rivoluzionati per privacy cambiata

In pratica, ci sono persone pronte ad assicurare che i gruppi WhatsApp siano cambiati attraverso un aggiornamento segretissimo dell’app. Il team avrebbe deciso di impostare da solo la voce “tutti”, in relazione a coloro che possono aggiungerci in chat con più utenti. Cosa comporterebbe questo? Con “tutti”, le persone possono aggiungerti al proprio gruppo senza che l’utente “vittima” lo sappia o senza il proprio permesso. Insomma, si denuncia una vera e propria violazione della privacy.

Come se non bastasse, la catena incentrata sui gruppi WhatsApp cambiati, ci invita anche a seguire una precisa procedura per mettere la parola fine alla questione. In primo luogo, occorre accedere a WhatsApp, per poi recarsi all’interno del menù Impostazioni. Entrate nella voce riguardante l’account e poi in Privacy. Selezionando Gruppi, bisogna passare da tutti a “I miei contatti“. Ci sono indicazioni in merito anche sui social, mentre altre fonti hanno prontamente chiarito la questione.

In sostanza, non c’è stato alcun cambiamento alle impostazioni sui gruppi WhatsApp. Si tratta di una voce predefinita, che possiamo modificare in qualsiasi momento. Non è frutto di un aggiornamento recente, contrariamente a quanto riportato nei post social. Fate attenzione ad annunci di questo tipo, come sempre avviene sui social.