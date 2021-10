L’azienda cinese Mobvoi ha annunciato in via ufficiale, tramite un tweet, il lancio dello smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra GPS, che verrà presentato il prossimo 13 ottobre. In questo giorno, inoltre, ci sarà anche un ‘giveaway’ (ossia dei premi in palio) per poterne vincere uno. Attualmente, malgrado il post, non vi è ancora alcuna conferma circa il prezzo e le caratteristiche del nuovo wearable, ma siamo a conoscenza che sfoggerà una scocca più resistente certificata MIL-STD-810G, più di 20 modalità di allenamento monitorabili, rilevamento del sonno, dei livelli di stress, IHB/Afib ed il monitoraggio dello sforzo cardiaco.

Per quanto riguarda il TicWatch Pro 3, è giunto sul mercato nel mese di settembre 2020, quando a debuttare per la prima volta a bordo di uno smartwatch Mobvoi è stata la piattaforma hardware wearable Snapdragon Wear 4100 di Qualcomm, supportata da 1GB di memoria RAM e 8GB di storage interno. Successivamente è stato accostato al modello Pro 3 la versione dotata di GPS e quella con connettività LTE (con modulo eSIM a bordo). Il nuovo TicWatch Pro 3 Ultra GPS dovrebbe somigliare quasi sicuramente al TicWatch Pro X, che è stato annunciato recentemente, e si baserà sulla medesima versione della piattaforma di Qualcomm con funzioni di controllo continuo avanzato ed un design lievemente modificato.

Anche per quanto riguarda il display, il pannello resterà più o meno lo stesso. Lo smartwatch sfoggerà, infatti, un AMOLED da 1,4 pollici (con una risoluzione di 454 x 454 pixel) con sovrapposto un Super-twisted nematic display (FSTN) a cristalli liquidi monocromatico a matrice passiva, molto più definito per abbassare i consumi. Inoltre, quanto alla batteria, l’autonomia garantirà un utilizzo fino a 72 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Insomma, vi terremo senz’altro aggiornati su questo prodotto in attesa del lancio in programma il prossimo 13 ottobre.