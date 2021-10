In Ghost di Justin Bieber c’è tutto il temperamento dell’EDM (Electronic Dance Music per i più digiuni), impreziosita da un beat frenetico che in un certo senso fende su più punti la linea melodica del brano, che invece è più morbida e meno spigolosa. Il singolo è il nuovo estratto da Justice, nuova esperienza discografica del cantautore canadese.

Concept del brano è l’assenza, con il “fantasma” del titolo che diventa il surrogato di qualcuno che ora non riempie più le giornate né il tempo del protagonista, un concetto espresso anche da Bruce Springsteen nella sua Ghosts, presente nel disco Letter To You. Per non scadere in una banalissima ballad, Justin Bieber racconta il suo dolore con il linguaggio del pop contemporaneo per non infierire sul mood della narrazione. Ad abbellire la ricetta scelta dalla popstar per incantare ancora i suoi fan c’è il suono caldo, protettivo e confortevole della chitarra acustica che spicca come non mai in mezzo agli elementi sintetici.

Ghost di Justin Bieber, inoltre, esce in corrispondenza del documentario Our World nel quale la popstar canadese racconta il percorso che l’ha portato al grande concerto di Capodanno, dal backstage all’esperienza sul palco, oltre ad alcuni momenti felici con la moglie Hailey Baldwin. Our World è disponibile da oggi, venerdì 8 ottobre, sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Il nuovo estratto da Justice, inoltre, è già disponibile in rotazione radiofonica. Ghost segue altre anticipazioni del nuovo album, compresa Peaches in duetto con Giveon e Daniel Caesar. A proposito di duetti, inoltre, nei mesi scorsi si è parlato di una probabile riedizione di Justice in versione deluxe che avrebbe incluso un duetto con i BTS. Per il momento non è dato avere più dettagli.

Di seguito il testo e la traduzione di Ghost di Justin Bieber, il nuovo estratto da Justice.

[Verse 1]

Youngblood thinks there’s always tomorrow

I miss your touch some nights when I’m hollow

I know you cross the bridge that I can’t follow [Pre-Chorus]

Since the love that you left is all that I get

I want you to know that [Chorus]

If I can’t be close to you

I’ll settle for the ghost of you

I miss you more than life

And if you can’t be next to me

Your memory is ecstasy

I miss you more than life

I miss you more than life [Verse 2]

Youngblood thinks there’s always tomorrow

I need more time, but time can’t be borrowed

I’d leave it all behind if I could follow [Pre-Chorus]

Since the love that you left is all that I get

I want you to know that [Chorus]

If I can’t be close to you

I’ll settle for the ghost of you

I miss you more than life

And if you can’t be next to me

Your memory is ecstasy I miss you more than life

I miss you more than life

I miss you more than life

So if I can’t be close to you

I’ll settle for the ghost of you

I miss you more than life

And if you can’t be next to me Your memory is ecstasy

I miss you more than life

I miss you more than life

