Quando avrà luogo il Black Friday Unieuro? L’ormai famosissimo appuntamento con il venerdì nero dello shopping coinvolgerà le principali catene di elettronica e naturalmente Amazon per un numero cospicuo di offerte di ogni tipo. Il momento sarà propizio per approfittare di sconti speciali e dunque risparmiare anche parecchio sulla spesa effettuata. Per ogni store online e fisico, la data da segnare in calendario è quella del 26 novembre: come da tradizione, la ricorrenza coincide con il primo venerdì successivo al giorno del Ringraziamento festeggiato negli Stati Uniti.

Gli italiani hanno imparato da qualche anno ad approfittare del Black Friday Unieuro come di quello di qualsiasi altra catena per i loro acquisti natalizi. Non è un mistero come si attenda proprio questa giornata per approfittare delle migliori promozioni su prodotti che poi andranno sotto l’albero di Natale. Al venerdì nero si guarda soprattutto per portare a casa interessanti affari nel settore dell’elettronica e più in generale dell’hi-tech. Proprio la catena Unieuro ha già fatto sapere, in quest’ottica, che la quasi totalità della tipologia di merce venduta nei negozi e online beneficerà degli sconti.

Dalla pagina già online per il prossimo Black Friday Unieuro 2021 apprendiamo dunque che ci saranno offerte specifiche per le proposte Apple. Si potrà risparmiare sull’acquisto di iPhone, MacBook, iMac, Apple Watch, iPad, Airpods e Beats, senza alcun ombra di dubbio. Non mancheranno le promozioni neanche sugli smartphone con sistema operativo Android e dunque sui principali brand Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo e molti altri così come su tutto l’universo di accessori ad essi associati.

Il Black Friday Unieuro riguarderà anche il settore computer, dunque PC desktop, notebook e All-in-one. Per i patiti del gaming, ci sarà possibilità di risparmiare anche su prodotti Playstation, Xbox e Nintendo. Sarebbe utopistico sperare in vendite promozionali per le PS5 ad esempio, perché attualmente introvabili, ma console più datate, titoli e accessori potranno di certo essere investite dagli sconti.

Per finire, tra le offerte del Black Friday Unieuro non potranno mancare neanche quelle dedicate ai televisori e agli elettrodomestici di piccola e grande taglia. In riferimento alle TV, tra gli sconti del venerdì nero e il bonus statale ora di scena potrebbe essere estremamente conveniente acquistare un nuovo apparecchio.