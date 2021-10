DAZN non è partita benissimo nella trasmissione delle 10 partite di Serie per ciascuna giornata (3 delle quali in co-esclusiva con Sky). I problemi ci sono e non si possono negare, ma come evolverà la situazione per il futuro? Nelle scorse ore ha avuto luogo una riunione tra i presidenti dei club di Serie A, un po’ incentrata sui cori razzisti purtroppo intonati nei nostri stadi, ma soprattutto relativa ai dati sullo sharing e Auditel.

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, alla riunione ha partecipato anche un rappresentante della Nielsen, l’azienda di rivelazione ingaggiata da DAZN per analizzare i dati degli ascolti. Marco Mellia, professore del Politecnico di Torino, ha fatto presente che i ritardi ed i black-out registrati durante la trasmissione delle partite non sono da imputare alle infrastrutture, ma in realtà riconducibili a DAZN. L’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni, ndr.) starebbe preparando un procedimento d’urgenza in cui ha intimato a DAZN di rispettare il diritto di fruizione dei consumatori dei contenuti proposti dalla piattaforma di streaming, analizzando ogni tipo di intervento da porre in opera per prevenire i problemi già palesati.

Peraltro, sembra essere stato imposto dall’AGCOM a DAZN anche l’allestimento di un servizio di assistenza più operoso ed efficace. L’agenzia aspetta una relazione entro 1 mese. DAZN, dal canto suo, ha fatto sapere di aver già intrapreso con le Istituzioni un confronto costruttivo, dando la propria disponibilità a trovare con l’AGCOM soluzioni adatte a giro stretto. La questione dovrà pur prendere una piega definitiva, così non si va da nessuna parte (vedremo se tra 1 mese le cose saranno cambiate in meglio, come fatto presente da DAZN e preteso dall’AGCOM). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.