Bisogna fare molta attenzione ad un SMS che sta girando molto in Italia, con falsa comunicazione che ci rimanda al centro impiego dal numero 8938930915. Una vera e propria truffa, secondo quanto riportato da diversi utenti, considerando il fatto che i malintenzionati puntano senza troppe remore al credito disponibile sulla SIM. Situazione che, almeno in parte, richiama quanto vissuto di recente con Poste Info, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo.

State alla larga dal fake SMS Centro Impiego dal numero 8938930915

I centri dell’impiego contattano gli utenti per email oppure chiamano loro all’utenza segnalata al momento della compilazione della scheda personale. Sostanzialmente, la bufala viene a galla prendendo atto che i centri impiego non chiedono mai via SMS di richiamare un numero. Tantomeno quelli a pagamento, considerando il fatto che alcune testimonianze raccolte in rete negli ultimi tempi confermano come si rischi di vedere il credito telefonico prosciugato una volta richiamato il numero 8938930915.

Staremo a vedere se qualcuno riuscirà a fermare una volta per tutte queste catene, ma al momento ci sono pochi dubbi sul fatto che si rischi di andare incontro ad una truffa. Evitate dunque comunicazioni di questo tipo, cancellando l’SMS subito dopo la ricezione dell’apposita notifica. Purtroppo, ancora oggi ci sono tanti italiani poco informati su dinamiche del genere, che puntualmente credono a comunicazioni di questo tipo. Con annessa brutta sorpresa nelle ore successive.

Anche a voi sono arrivati messaggi di questo tipo? Fateci sapere se il testo rimandava a qualcosa di diverso rispetto alla finta comunicazione sul centro impiego, ma soprattutto se coincide il mittente 8938930915. In questo modo, proveremo a preservare potenziali vittime di messaggi simili, considerando il fatto che non poche persone, incuriosite, hanno richiamato il numero in questione.