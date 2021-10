Con l’arrivo sul mercato della nuova famiglia di iPhone 13, inevitabilmente si ha modo di poter acquistare ad un prezzo più vantaggioso l’iPhone 12 ed anche quest’oggi Amazon propone uno sconto più che interessante per tale top di gamma. In molti ritengono che l’iPhone 13 sia poco evoluto rispetto all’iPhone 12 e quindi conviene ancora puntare sul flagship dello scorso anno, in attesa poi di assistere a qualcosa di rivoluzionario per il prossimo anno.

Aggiornamenti sul prezzo iPhone 12 con Amazon

Nuovo approfondimento, dunque, dopo il confronto con l’iPhone 11 di alcuni giorni fa. Se siete anche voi dello stesso parere, allora senza dubbio l’offerta odierna di Amazon per tale top di gamma dell’azienda di Cupertino fa al caso vostro. Il modello in questione è un iPhone 12 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo che ha subito uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino, ritrovandosi con un risparmio di ben 110 euro. Ecco quindi che il costo finale di questo top di gamma targato Apple è di 779 euro.

Parliamo anche dell’Amazon’s choice di giornata, lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente tale acquisto, insomma l’offerta è senza dubbio tra le più allettanti presenti sul web. La disponibilità è immediata, non ci sono costi aggiuntivi relativi alle spese di spedizione, ma bisognerà attendere qualche giorno per riceverlo a casa propria. Si tratta di circa tre o quattro giorni di attesa, nulla di così impossibile. Vediamo ora più nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche di rilievo di questo iPhone 12.

Si tratta di un top di gamma avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente presente in circolazione. Non manca un ottimo processore grazie all’A14 Bionic che permette massima velocità di utilizzo. Parlando sempre di velocità ecco la presenza della connettività 5G, per godersi al meglio i propri download e streaming di alta qualità.

Elemento di spicco di questo iPhone 12 è senza dubbio il comparto fotografico grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere grazie alla migliore certificazione IP68.