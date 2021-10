Da antagonista a protagonista: i Marvel Studios annunciano il primo spin-off di WandaVision incentrato su Agatha Harkness, villain della serie tv interpretata da Kathryn Hahn. Al momento il progetto è ancora in fase di sviluppo e, se confermato, andrà ad arricchire l’offerta della piattaforma Disney+.

L’attrice, nominata all’Emmy per il suo ruolo, ha fatto il suo debutto nell’universo Marvel nel ruolo della rumorosa vicina di casa di Wanda e Visione, Agnes, prima di rivelare la sua vera identità come la potente strega – e avversaria di Scarlet Witch. Lo spin-off sarà una dark comedy sviluppata dal creatore e capo sceneggiatore di WandaVision, Jac Schaeffer, che si occuperà anche di produrlo. Ulteriori dettagli non sono stati divulgati.

Il futuro di Agatha Harkness è stato lasciato in sospeso nel finale della serie originale, lasciando alludere a un possibile ritorno del personaggio in progetti futuri legati al MCU. Il boss della Casa delle Idee, Kevin Feige, aveva già anticipato la sua intenzione di sviluppare nuovi film e serie tv su nuovi supereroi: “I fumetti sono pieni di molti personaggi spettacolari e quando trovi i migliori attori per interpretarli, puoi passare rapidamente da un pubblico che non li conosce a vederli arrabbiati perché non abbiamo annunciato un film su di loro. E questo ci rende tutti molto felici”.

E riguardo il futuro di Agatha, prima che venisse annunciato lo spin-off di WandaVision, Feige ha aggiunto: “Un giorno. Molto presto. Vedrete Kathryn Hahn in Knives Out 2, quindi forse sarà un assortimento di altre cose. Ma all’interno del MCU, quel giorno può arrivare abbastanza presto… Mettiamola così.”

Parlando di come il suo personaggio potrebbe tornare, la Hahn aveva dichiarato a Gold Derby. “Se dovessi mai tornare, ci sono così tanti aspetti di lei che penso siano affascinanti. Tocca così tanti mondi diversi in tutti i fumetti. È una strega secolare e ha visto molto, e ci sono molte persone ed esseri diversi con cui ha incrociato il percorso negli ultimi due secoli, quindi sarebbe uno spasso da esplorare”.

E quel giorno è finalmente arrivato.